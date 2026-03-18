Vox acusa a Moreno de "colaborar" con el Gobierno ante una migración ilegal "descontrolada" que aumenta la "inseguridad"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto al portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, en Puente Genil (Córdoba). - VOX

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto al portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "colabore" con las políticas del Gobierno Central en materia de migración, en un contexto en el que, según la formación, "la inseguridad se asienta en las calles, en los comercios y en los hogares de los andaluces" como consecuencia de la "inmigración ilegal descontrolada".

Así lo han expuesto este miércoles en Puente Genil (Córdoba), donde han participado en una mesa redonda centrada en inmigración, inseguridad y delincuencia. Por su parte, Gavira ha reprochado que "son muchos los rincones de Andalucía en los que la delincuencia está aumentando de forma preocupante en homicidios consumados, intentos de homicidio, delitos sexuales, incluyendo violaciones con penetración o robos con fuerza en domicilios y establecimientos".

Al hilo de lo anterior, ha apuntado que la causa del problema procede de la "inmigración ilegal descontrolada, la ausencia de planificación o de la inversión de recursos públicos en atención a menas en lugar de enviarlo a los andaluces que más lo necesitan".

Desde Vox han señalado que la convivencia y la seguridad se garantiza con "leyes que se cumplan" y "gobiernos que actúen", al tiempo que han rechazado la "normalización" del aumento de criminalidad.