Vox acusa a PP de "estafar" a los españoles al "fingir que se opone a una regularización de migrantes" que sí "apoya"

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este jueves al PP de "estafar" a los españoles "fingiendo oponerse a una regularización extraordinaria de inmigrantes con la que siempre ha estado de acuerdo".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha manifestado que España "no puede renunciar a su soberanía migratoria ni premiar en modo alguno la inmigración ilegal" y ha advertido de que las regularizaciones "masivas generan efecto llamada y van a tensionar aún más unos servicios públicos que ya están más que tensionados".

"Nosotros queremos una inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades reales del país y no este tipo de regularizaciones que nos traen siempre los gobiernos del bipartidismo", ha manifestado López Olea, quien ha señalado que el PP "históricamente ha sido partícipe de regularizaciones masivas de inmigrantes" y ha indicado que, de hecho, con el gobierno de José María Aznar se llevó a cabo una regularización de migrantes.

Tras señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestra con la nueva regularización que "odia al pueblo español" y que "quiere sustituirlo promoviendo políticas de efecto llamada", López Olea ha recalcado que el PP "no puede venir de nuevo a hacer una estafa más a los españoles fingiendo oponerse a una regularización extraordinaria de inmigrantes con la que siempre ha estado de acuerdo".

Ha indicado que Vox "es el único partido que está en contra de estas regularizaciones masivas de inmigrantes, porque creemos en España y en los españoles, y estamos por la defensa de los intereses de los nuestros, de los españoles".