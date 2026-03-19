Vox advierte de un "aumento de la inseguridad en Andalucía" por la "irresponsabilidad política" de PP y PSOE

Reunión del portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y del portavoz de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, con representantes de sindicatos de Policía Local de Sevilla. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha sostenido este jueves que la "irresponsabilidad política" de PP y PSOE está provocando un "incremento de la inseguridad" en Andalucía, y ello después de que el portavoz del partido en Andalucía, Manuel Gavira, y el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, hayan mantenido una reunión con sindicatos de la Policía Local en Sevilla capital.

En una atención a medios tras dicho encuentro, del que ha informado Vox en una nota, Manuel Gavira ha señalado que los propios agentes han trasladado su "preocupación por el aumento de la delincuencia y el creciente miedo entre los vecinos".

De igual modo, el también portavoz de Vox en el Parlamento andaluz se ha hecho eco del "incremento del narcotráfico en Andalucía", y al respecto ha denunciado que "los narcos deberían estar peor, y cada vez están mejor".

Asimismo, ha vinculado el "aumento de la inseguridad" a las políticas de inmigración "masiva y desordenada impulsadas tanto por el PP como por el PSOE", y al respecto Gavira ha criticado lo que considera un "efecto llamada" derivado de decisiones políticas adoptadas por los presidentes de la Junta y del Gobierno central, Juanma Moreno y Pedro Sánchez, respectivamente.

El portavoz ha advertido también de un "deterioro general" de la seguridad en distintos ámbitos, y ha mencionado el "aumento de agresiones en prisiones, centros sanitarios y colegios", lo que, a juicio del representante de Vox, refleja una situación "cada vez más preocupante" en toda la sociedad.

"INSUFICIENTES" RECURSOS EN LA POLICÍA LOCAL

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha calificado de "desolador" el escenario trasladado por los sindicatos policiales, denunciando la "falta de organización, medios y recursos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana".

Vázquez ha puesto como ejemplo la "falta de efectivos para atender situaciones sensibles", como la protección de víctimas dentro de protocolos de violencia de género.

Finalmente, y "frente al abandono de PP y PSOE", desde Vox han reiterado su "apuesta por poner la seguridad en el centro", algo que, según sostienen desde dicho partido, pasa por "implantar más medios, presencia en la calle y soluciones reales para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos".