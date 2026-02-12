Vox advierte en Vegas del Genil (Granada) que la ZBE atenta "contra los derechos fundamentales de los vecinos"

Grupo municipal de Vox en Vegas del Genil - VOX

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Vox en Vegas del Genil (Granada) ha informado este jueves que ha conseguido que el pleno de este municipio del cinturón metropolitano se posicione en contra de la "imposición" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital granadina, al entender que atenta "contra los derechos fundamentales de los vecinos".

Según ha indicado Vox en una nota de prensa, la ZBE supone un perjuicio grave a los vecinos por su "carácter discriminatorio, recaudatorio y socialmente injusto", según ha señalado la portavoz de esta formación y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Juventud y Cultura, Adela Vao.

Vao ha indicado que el grupo municipal de Vox en la capital tiene interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exigiendo la paralización de esta medida.

"En Vox estamos batallando desde todos los frentes para frenar una medida contraria a la libertad de circulación y que lesiona de forma directa los derechos fundamentales de los vecinos de Vegas del Genil, muchos de los cuales trabajan o tienen que acudir con asiduidad a la capital y han visto cómo su día a día se ha visto seriamente perjudicado por no tener la posibilidad de acceder a un vehículo con distintivo B, C, ECO o Cero", ha señalado la concejal.

Adela Vao ha recalcado que la ZBE viene impuesta por el PSOE desde el Gobierno de España "sin tener en cuenta la realidad social, económica ni territorial de cada municipio", y que está "férreamente respaldada" por la Junta de Andalucía, y "ejecutada hasta el extremo" en Granada por el PP "de Marifrán Carazo", en referencia a la alcaldesa granadina, con un "claro interés recaudatorio".

La moción de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Vegas del Genil también insta al Consistorio de Granada a cesar en la aplicación de la ZBE, eliminando sanciones y restricciones que afectan a los habitantes y trabajadores del área metropolitana y del resto de la provincia, garantizando el acceso libre a la capital.

Además, la moción que Vox ha presentado en todos los ayuntamientos en los que tiene representación, también reclama a la Junta de Andalucía la "mejora inmediata" del transporte público metropolitano, garantizando más frecuencias de autobuses, la ampliación de rutas de conexión con la capital y tarifas reducidas para los vecinos que deban desplazarse diariamente a Granada.

También se hace un llamamiento a la Diputación de Granada para que en el ejercicio de sus competencias de cooperación y coordinación municipal defienda a los municipios de la provincia frente a la implantación "desproporcionada" de la ZBE.

Vao ha concluido recalcando que "los vecinos de Vegas del Genil están mayoritariamente en contra de esta imposición que sólo busca meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con menos posibilidades económicas".