Vox alerta de "un alza del 400% en violaciones" y el "cierre del 90% de comercios por la tarde" por la migración ilegal

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante la atención en la tarde de este jueves. - VOX

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, han afirmado este jueves que "la inmigración ilegal masiva y descontrolada constituye un problema real en las calles de toda Andalucía", asegurando que, según su criterio, ha provocado "un aumento del 400% en violaciones y que el 90% de los comerciantes ya no abran por la tarde por temor a incidentes".

Gavira ha subrayado que "no se trata de un desafío humanitario, sino de un reto que afecta a la seguridad y a los servicios públicos", responsabilizando de la situación a PP y PSOE. Según su declaración, "este problema es consecuencia de las políticas del bipartidismo", aludiendo a medidas como la regularización de migrantes irregulares o la sanidad universal.

Asimismo, Gavira ha afirmado que "quien gana son las mafias", en referencia tanto a las redes de tráfico de personas como a aquellas dedicadas al fraude documental y los empadronamientos ilegales. Frente a ello, el portavoz ha concluido que "perdemos los andaluces y los españoles".

Por su parte, el portavoz nacional de seguridad e inmigración ha descrito un escenario "desolador" tras visitar distintos barrios de Córdoba y Sevilla. En concreto, ha destacado que "lo que un día fue un centro comercial al aire libre lleno de comercios, hoy tiene todos los comercios cerrados".

Vázquez ha manifestado que "el 90% de los comerciantes ya no abren por la tarde por miedo", cuestionando las políticas actuales. Asimismo, ha hecho referencia a un aumento de la criminalidad, afirmando que se ha producido "por encima del 400% de aumento en violaciones a mujeres", y ha cuestionado el enfoque basado en los derechos humanos.