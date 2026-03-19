Vox alerta de "un alza del 400% en violaciones" y el "cierre del 90% de comercios por la tarde" por la migración ilegal

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante la atención en la tarde de este jueves.
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante la atención en la tarde de este jueves. - VOX
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 20:45
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SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, han afirmado este jueves que "la inmigración ilegal masiva y descontrolada constituye un problema real en las calles de toda Andalucía", asegurando que, según su criterio, ha provocado "un aumento del 400% en violaciones y que el 90% de los comerciantes ya no abran por la tarde por temor a incidentes".

Gavira ha subrayado que "no se trata de un desafío humanitario, sino de un reto que afecta a la seguridad y a los servicios públicos", responsabilizando de la situación a PP y PSOE. Según su declaración, "este problema es consecuencia de las políticas del bipartidismo", aludiendo a medidas como la regularización de migrantes irregulares o la sanidad universal.

Asimismo, Gavira ha afirmado que "quien gana son las mafias", en referencia tanto a las redes de tráfico de personas como a aquellas dedicadas al fraude documental y los empadronamientos ilegales. Frente a ello, el portavoz ha concluido que "perdemos los andaluces y los españoles".

Por su parte, el portavoz nacional de seguridad e inmigración ha descrito un escenario "desolador" tras visitar distintos barrios de Córdoba y Sevilla. En concreto, ha destacado que "lo que un día fue un centro comercial al aire libre lleno de comercios, hoy tiene todos los comercios cerrados".

Vázquez ha manifestado que "el 90% de los comerciantes ya no abren por la tarde por miedo", cuestionando las políticas actuales. Asimismo, ha hecho referencia a un aumento de la criminalidad, afirmando que se ha producido "por encima del 400% de aumento en violaciones a mujeres", y ha cuestionado el enfoque basado en los derechos humanos.

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