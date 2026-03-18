Vox alerta de la "inseguridad" en Ciudad Jardín y denuncia el aumento de delitos violentos en Córdoba

Archivo - La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. Imagen de archivo. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, junto al portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha denunciado este martes desde el barrio de Ciudad Jardín la situación de "inseguridad" que viven los vecinos, tras una visita en la que han podido comprobar "el hartazgo, la preocupación y el miedo real en las calles".

Durante la comparecencia, Vázquez ha señalado que "los ciudadanos no tienen por qué soportar esta nueva realidad", advirtiendo de que en determinadas zonas del barrio "hay mujeres que ya no pueden pasear tranquilas a partir de ciertas horas". A su juicio, se trata de un escenario "que no queremos para nuestros hijos y contra el que vamos a luchar cueste lo que cueste".

El portavoz nacional de Seguridad ha alertado además de la evolución de la criminalidad en la provincia desde 2017, asegurando que "todos los delitos violentos se han incrementado de manera exponencial, en muchos casos por encima del 100%". En este sentido, ha destacado el "incremento" de homicidios, agresiones tumultuarias y, especialmente, de las agresiones sexuales con penetración, que, según ha indicado, "han superado el 300%".

"En 2016 hubo nueve violaciones en Córdoba y el año pasado fueron 53. Esto no es un relato, es una realidad absolutamente inaceptable", ha afirmado, rechazando las explicaciones de otros partidos políticos que atribuyen estos datos a un aumento de las denuncias. "No es que se denuncie más, es que hay más delitos", ha subrayado.

Vázquez ha responsabilizado de esta situación a las políticas impulsadas durante años por el bipartidismo, señalando que han provocado "una transformación de nuestros barrios que está afectando directamente a la convivencia". En este sentido, ha asegurado que Vox "no va a aceptar esta nueva realidad criminal" y que la combatirá "sin ninguna tibieza". Tras recorrer las calles de Ciudad Jardín y escuchar a los vecinos, ha descrito el ambiente como "desolador", con "tristeza y melancolía por lo que un día fue el barrio y ya no es".

Por su parte, Badanelli ha agradecido la visita de Vázquez y ha denunciado que las administraciones "intentan tapar lo que está ocurriendo". "Los problemas que viven las familias son reales y muy graves, pero tanto el Ayuntamiento como el Gobierno central prefieren no hablar de ello", ha afirmado.

La portavoz municipal ha insistido en que Ciudad Jardín "es un barrio histórico que merece paz" y ha advertido de que "no se puede permitir que los vecinos tengan que salir a la calle con miedo". Asimismo, ha reafirmado el compromiso de su formación de seguir denunciando esta situación y trabajando para revertirla.