Vox anuncia su voto en contra del presupuesto para 2024 en la Diputación de Córdoba

CÓRDOBA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y única diputada provincial de Vox en la Diputación de Córdoba, Yolanda Almagro, ha anunciado este miércoles su voto en contra del proyecto de presupuesto de la institución provincial para el año 2024 elaborado por el gobierno del PP, pues, según ha argumentado, "no podemos seguir pidiendo esfuerzos económicos a los cordobeses cuando la Diputación no se aprieta el cinturón y no elimina gasto innecesario".

En una nota, Almagro ha explicado que "los presupuestos para 2024 planteados por el PP son continuistas", ya que incluyen partidas "ideológicas, que no suponen ningún cambio para nuestra provincia y que no rompen con las políticas de izquierdas" en la Diputación.

Además, la portavoz de Vox ha señalado, con respecto a los presupuestos de las empresas públicas dependientes de la institución provincial, que "contemplaban bolsas presupuestarias muy amplias y difusas, en las que no se especifica en ningún momento cantidades destinadas a proyectos concretos", y Almagro le suponía "una irresponsabilidad apoyar estas bolsas de presupuesto sin garantías", en el marco de una dinámica que "también se ve reflejada en los presupuestos generales de la Diputación para 2024".

Almagro ha afirmado que, desde Vox, llevan "desde el principios de octubre pasado pidiendo al gobierno del PP poder trabajar para conseguir unos presupuestos responsables", porque "no podemos pedir esfuerzos constantemente a los cordobeses, en cuanto a subida de tasas, mientras que la institución provincial no se aprieta el cinturón eliminando todo gasto superfluo. Este continuismo lo consideramos desfavorable para el desarrollo económico y social de la provincia y no se corresponde con el cambio que pidieron los cordobeses en las urnas".

Por eso ahora, según ha concluido, en el PP tendrán que decidir "si quieren de socio al PSOE o a Vox, para alejarnos de las políticas de la izquierda y del socialismo, y también del cajón de sastre que nos han presentado" los populares, con "un presupuesto cargado de gasto político y de propaganda, líneas que en ningún momento se corresponden con los presupuestos que elaboraría Vox y que no aportan soluciones a lo verdaderamente prioritario, a las necesidades reales de los cordobeses".