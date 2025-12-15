Vox asegura en Córdoba que "donde gobierna el socialismo hay peligro, humillaciones y vejaciones a las mujeres"

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, y el coordinador del partido en Belalcázar, Eloy Copé. - VOX

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y el coordinador del partido en Belalcázar, Eloy Copé, han asegurado este lunes que "donde gobierna el socialismo hay peligro, humillaciones y vejaciones a las mujeres", todo ello tras la dimisión del alcalde socialista de dicho municipio, Francisco Luis Fernández Rodríguez, por la publicación de conversaciones e imágenes en las que presuntamente acosaba a una subordinada, "unos hechos que han generado una profunda conmoción y preocupación entre los vecinos del municipio".

En una nota, el coordinador de Vox ha señalado que "Belalcázar está consternado con este episodio", de manera que "los vecinos asisten con incredulidad a unos hechos que dañan gravemente la imagen del municipio y de su Ayuntamiento". "Tendremos que esperar más tiempo para conocer la trascendencia real de lo ocurrido", ha aseverado.

Copé ha subrayado que "no se trata únicamente de una dimisión, sino de un episodio que evidencia una grave falta de respeto del PSOE a las instituciones y a los propios vecinos de Belalcázar", añadiendo que "cuando quienes gobiernan no entienden la responsabilidad que conlleva representar a un pueblo, el daño institucional es inevitable".

Desde Vox en Belalcázar se ha criticado "duramente al PSOE por permitir, amparar o minimizar comportamientos que jamás deberían producirse en el ámbito de la representación pública, y por anteponer la protección de las siglas a la defensa de la dignidad de las instituciones y de las mujeres".

"UNA FORMA DE ACTUAR"

Por su parte, la presidenta provincial ha afirmado que "no estamos ante un caso aislado, sino ante una forma de actuar que se repite allá donde gobierna el socialismo". "Un partido que se llena la boca hablando de feminismo mientras tolera, encubre o reacciona tarde ante episodios de humillación, vejación y abuso de poder contra mujeres", ha apostillado.

Al hilo, Badanelli ha declarado que "la hipocresía del PSOE queda una vez más al descubierto: discursos grandilocuentes en público y comportamientos intolerables cuando creen que nadie les mira", a lo que ha agregado que "estas actitudes ponen en peligro la confianza de los ciudadanos y degradan la vida pública, especialmente en municipios pequeños donde el trato cercano exige un plus de responsabilidad y ejemplaridad".

Asimismo, ha recalcado que "el PSOE ha demostrado una y otra vez su incapacidad para garantizar el respeto institucional y la protección real de las mujeres, más allá de la propaganda y los eslóganes".

Desde Vox han exigido que "se asuman todas las responsabilidades políticas necesarias" y se ha reiterado el compromiso de la formación con "una política basada en la ejemplaridad, el respeto a las instituciones y la defensa de los vecinos de Belalcázar, especialmente de las mujeres, por encima de cualquier interés partidista", advirtiendo de que "mientras gobierne el socialismo, esta forma de actuar seguirá repitiéndose".