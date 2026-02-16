Vox avisa que la falta de presupuesto en la Diputación de Córdoba retrasa ayudas "en plena emergencia por las lluvias"

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y único diputado provincial de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha registrado una solicitud para que la Presidencia de la institución provincial "convoque de manera urgente una reunión con el Grupo Provincial de Vox, con el fin de abordar la negociación y aprobación de los presupuestos provinciales para 2026", ya que la falta de los mismos "está retrasando inversiones y ayudas en plena emergencia por las lluvias".

A este respecto y a través de una nota, Saco ha recordado que el pasado 8 de enero ya solicitó este encuentro, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha, y "la provincia de Córdoba no puede permitirse seguir sin presupuestos mientras se acumulan los daños provocados por el temporal de las últimas semanas", ha señalado.

El portavoz de Vox ha advertido que "la prórroga presupuestaria supone, en la práctica, retrasar inversiones esenciales en carreteras, infraestructuras hidráulicas, caminos rurales y ayudas directas a familias, agricultores y empresarios afectados por las inundaciones", de modo que "cada día sin presupuestos es un día más de retraso en la recuperación de nuestra provincia".

Saco ha dicho que está dispuesto a sentarse "de inmediato para trasladar sus prioridades políticas y presupuestarias, con el objetivo de que las cuentas provinciales respondan a las necesidades reales de los cordobeses en un momento especialmente delicado. Ahora no es momento de tacticismos ni de bloqueos. Es momento de responsabilidad. Córdoba necesita presupuestos para actuar, reconstruir y prevenir nuevas catástrofes, y los necesita ya", ha concluido.