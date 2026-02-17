Vox avisa que el plan 'Andalucía Actúa' quedará solo "en propaganda" si no va acompañado de "autocrítica"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 12 de febrero de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha saludado este martes la presentación del plan 'Andalucía Actúa' que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha detallado en un acto en el Palacio de San Telmo para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas, y ha apuntado que "cuantos más recursos tenga ese programa, mejor para todos los andaluces", si bien ha avisado de que, si ese plan no va acompañado "de un ejercicio de autocrítica, va a quedar simplemente en propaganda".

Así lo ha indicado Manuel Gavira en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha subrayado que "todos los andaluces sabemos el estado en el que estaban las carreteras de nuestra tierra antes de los temporales", tanto las que dependen del Gobierno de España como las autonómicas que dependen de la Junta, y "también las de competencia" de las diputaciones provinciales gobernadas por PP y PSOE en el conjunto de Andalucía, según ha abundado.

Tras describir como "deprimente" el estado de esas carreteras, y asegurar que eso "ha ocasionado muchas víctimas" --hasta 225 personas fallecieron en accidentes en ella en Andalucía durante el pasado año 2025, según ha subrayado Gavira--, el portavoz de Vox ha criticado que el Presupuesto de la Junta para 2026 destinaba a las carreteras "menos recursos incluso" que en 2025.

Dicho esto, el representante de Vox ha defendido que "ahora toca reparar y construir nuevamente esas carreteras que en Andalucía han sufrido tantos daños", y ha emplazado al Gobierno de Juanma Moreno a que "acepte la auditoría" que plantea su grupo parlamentario para "evaluar el estado de todas las carreteras de la red andaluza" dependiente del Gobierno de la Junta "para ver cuál es el estado" de las mismas.

Desde Vox reclaman también al Gobierno de Moreno "un plan de acción, y no de reacción", desde la premisa de que "Andalucía no puede gobernarse en base a urgencias", sino que "sus prioridades" tienen que basarse en "las urgencias que tenemos los andaluces".

En esa línea, Gavira ha defendido que "hay que ser planificador y previsor", porque, de lo contrario, "desgraciadamente dentro de un tiempo volveremos a tener las carreteras en el mismo mal estado que las hemos tenido antes de las lluvias, de sobra conocido por todos los andaluces", según ha incidido para concluir.