Vox consigue el respaldo del pleno a su moción para un vivero de empresas en Churriana de la Vega (Granada)

Ediles del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega. - VOX

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal Vox para impulsar la creación de un vivero municipal de empresas, a fin de ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes y emprendedores y favorecer el dinamismo económico del municipio.

Tras la aprobación, el portavoz de Vox, Miguel Prieto, ha destacado que la intención última de esta iniciativa es que "Churriana sea un municipio donde los jóvenes y los emprendedores encuentren oportunidades para poner en marcha sus proyectos y generar empleo".

La moción recoge una batería de medidas encaminadas a convertir este proyecto en una herramienta de apoyo al tejido empresarial local.

Como primer paso, se recoge la elaboración, por parte del Ayuntamiento, de un estudio de viabilidad para analizar la puesta en marcha del vivero e identificar inmuebles municipales susceptibles de albergar estas instalaciones, priorizando aquellos espacios que actualmente se encuentran infrautilizados.

Asimismo, el futuro vivero incluirá un programa de cesión temporal de despachos y espacios de coworking, además de un servicio de asesoramiento empresarial.

La iniciativa también establece que tendrán prioridad aquellos proyectos que contribuyan a generar empleo y actividad económica en Churriana de la Vega.

Para Miguel Prieto esta medida responde a una necesidad real del municipio, ya que "muchos emprendedores tienen buenas ideas y ganas de sacar adelante un negocio, pero se encuentran con dificultades desde el primer momento por el coste de un local o por la falta de apoyo técnico".

A su juicio, el Ayuntamiento "debe facilitar ese primer impulso y aprovechar tanto los recursos municipales disponibles como las oportunidades de financiación que ofrecen otras administraciones para ayudar a crear empleo y riqueza en Churriana".

El portavoz de Vox ha concluido resaltando que el vivero de empresas de Churriana de la Vega "puede convertirse en un importante motor para el desarrollo económico del municipio y para que el talento de nuestros jóvenes encuentre oportunidades sin tener que marcharse fuera".