Vox Córdoba advierte de "un caso sangrante de okupación" en La Carlota y acusa al Gobierno de "proteger a okupas"

Representantes de Vox ante la Jefatura de Policía Local de La Carlota.

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, ha advertido este martes en La Carlota de "un nuevo y grave caso de okupación de vivienda que está dejando sin recursos básicos a una familia que depende del alquiler de su propiedad para hacer frente a gastos esenciales", a la vez que ha acusado al gobierno de Sánchez de "proteger a los okupas frente a los propietarios".

En la visita al municipio, Ramírez ha señalado que "se trata de un caso particularmente sangrante, en el que una persona okupa está privando a los propietarios de sus medios de vida, mientras las administraciones miran hacia otro lado". "El Gobierno está atendiendo a las personas denominadas vulnerables con recursos de particulares, en lugar de hacerlo con recursos propios", ha reprochado.

El diputado ha criticado "la reciente prórroga pactada por Pedro Sánchez con Bildu que impide los desahucios", asegurando que "este Gobierno atenta siempre contra los intereses de los españoles decentes y honrados y apoya sistemáticamente a los sinvergüenzas".

En este sentido, ha avisado de que "la familia afectada ni siquiera se atreve a aparecer públicamente por miedo a la violencia que puede desatarse contra ellos". "El Estado debe respaldar de manera urgente a los españoles honrados y decentes, y dejar de dedicar todos los recursos a proteger a quienes viven del abuso, del engaño y del robo", ha afirmado el diputado de Vox, recordando que "la okupación es una lacra social alimentada por mafias que operan con total impunidad".

Desde Vox han subrayado que "una localidad como La Carlota veía la okupación como un problema lejano, pero hoy ya es una realidad que están sufriendo sus vecinos en primera persona".

Por su parte, el grupo de Vox en La Carlota ha anunciado que presentará una moción en el próximo Pleno con una batería de medidas destinadas a "paliar la situación de los propietarios afectados y defender la propiedad privada". Vox ha reclamado además que "tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación asuman de una vez sus competencias en materia de vivienda y seguridad jurídica".