Vox Córdoba afea "inseguridad" en El Arcángel provocada por "inmigrantes ilegales que actúan como falsos aparcacoches"

El número dos de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan José Coca. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan José Coca, ha denunciado este sábado la situación de "inseguridad" que, según ha afirmado, sufren desde hace tiempo los vecinos del entorno del Arcángel, donde asegura que "las peleas, las coacciones y los conflictos provocados por grupos de inmigrantes ilegales que actúan como falsos aparcacoches se han convertido en una escena habitual ante la pasividad de las administraciones". Coca ha sostenido que los vecinos "llevan demasiado tiempo soportando una situación insostenible", mientras que, a su juicio, PSOE y PP "miran hacia otro lado y abandonan completamente estos barrios".

En este sentido, ha recordado que el pasado 1 de mayo miembros de Vox fueron testigos directos "de una pelea entre varias personas de origen marroquí a plena luz del día, en torno a las diez de la mañana, en esta misma zona", unos hechos de los que, según ha indicado, "existen pruebas gráficas". En esta línea, ha cuestionado que "si esto ocurre a las 10,00 horas, qué no estará ocurriendo durante la noche o en otros momentos del día".

El dirigente de Vox ha vinculado esta situación "a las políticas de fronteras abiertas impulsadas por el PSOE y a la permisividad del Gobierno de Juanma Moreno", al que ha acusado de destinar "4.500 euros por plaza de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)", y ha asegurado que "PP y PSOE comparten el mismo modelo migratorio, que está deteriorando la convivencia y dejando indefensos a muchos barrios y ciudades de Andalucía, generando un efecto llamada sin precedentes".

Asimismo, Coca ha defendido la necesidad de "recuperar el orden, reforzar la seguridad y garantizar la presencia permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí donde realmente hace falta". En este sentido, ha recordado que Vox ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para incrementar los efectivos policiales, recuperar unidades especializadas como la OCON-Sur y combatir de forma "contundente" el auge de la delincuencia y las mafias vinculadas a la inmigración ilegal.

Además, ha señalado que su formación ha presentado un recurso con el que, según ha explicado, pretende paralizar mediante medidas cautelares la "regularización masiva de inmigrantes".

Por último, el candidato de Vox ha asegurado que "el próximo 17 de mayo Andalucía se juega mucho", y ha afirmado que "los andaluces tienen la oportunidad de apostar por el sentido común, por recuperar la seguridad y por volver a poner como prioridad a las familias, los barrios y la gente". "Para Vox hay algo muy claro: prioridad nacional. Los andaluces primero", ha concluido.