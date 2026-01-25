Vox Córdoba afea el rechazo del Gobierno andaluz a una enmienda presentada por ellos destinada a reparación de la A-445

El diputado provincial de Vox en Córdoba, Rafael Saco - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox en Córdoba, Rafael Saco, ha recriminado el rechazo por parte del Gobierno del PP a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox a los Presupuestos autonómicos de 2026 destinado a la reparación integral del firme de la carretera A-445, en el tramo comprendido entre La Carlota y Posadas.

Tal y como ha afirmado la formación en una nota, la enmienda, dotada con cuatro millones de euros, tenía como objetivo "ejecutar de forma completa la mejora de los 22 kilómetros de esta vía, una infraestructura clave para la movilidad diaria, la seguridad vial y la conexión entre municipios de la provincia de Córdoba".

En este sentido, Saco ha subrayado que se trata de una actuación "necesaria y largamente demandada" por los usuarios de la carretera, que "soportan a diario un firme deteriorado y unas condiciones de circulación claramente mejorables".

"Hablar de infraestructuras no es hablar de lujo, es hablar de seguridad y de servicios básicos. Invertir en carreteras es invertir en la protección de las personas y en el desarrollo económico de nuestros municipios", ha afirmado el diputado provincial.

Desde Vox han lamentado que el Gobierno de Juanma Moreno haya rechazado una enmienda que respondía a una "necesidad real y urgente", dejando en segundo plano una "infraestructura fundamental para la comarca".

"El rechazo de esta inversión supone dar la espalda a los vecinos de La Carlota, Posadas y a todos los usuarios de la A-445. No se puede hablar de cohesión territorial ni de progreso sin apostar por infraestructuras seguras y bien mantenidas", ha concluido Saco.

En suma, Vox ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo unos presupuestos centrados en lo esencial, que prioricen la seguridad vial, la movilidad y el desarrollo equilibrado de la provincia de Córdoba.