Vox Córdoba critica "la grave situación de inseguridad" en el Campo de la Verdad

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este jueves "la grave situación de inseguridad" que se vive en el Campo de la Verdad, donde recientemente "los vecinos se han visto sobresaltados por un atraco con arma de fuego".

Durante su comparecencia en el barrio, Badanelli ha trasladado "el malestar y la preocupación de los vecinos, que han denunciado en reiteradas ocasiones la creciente inseguridad en la zona", a la vez que ha asegurado que "este hecho no es aislado, sino que forma parte de un problema mucho más grave que se repite en distintos puntos de la ciudad".

"Los vecinos del Campo de la Verdad lo sufren, pero también los de la Fuensanta, la Huerta de la Reina, El Brillante o el casco histórico, donde incluso se han manifestado en la puerta del Consistorio", ha señalado, para advertir de que "Córdoba está viviendo una escalada de delitos graves y que, poco a poco, se está extendiendo entre los ciudadanos una sensación de miedo al salir a la calle".

En este sentido, ha afirmado que "la responsabilidad es de quienes gobiernan y miran hacia otro lado en lugar de poner soluciones reales". Por ello, Badanelli ha exigido la convocatoria "urgente" de una Junta Local de Seguridad, "el refuerzo de efectivos y recursos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, y que se respalde de manera decidida la labor de los agentes".

"No se puede seguir abandonando a quienes cada día se juegan la vida para protegernos", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que "no se puede seguir ocultando una de las principales causas de esta situación: La inmigración ilegal y descontrolada está detrás de buena parte de la delincuencia que sufrimos en Córdoba".

Según ha expuesto, "mientras PP y PSOE blanquean la realidad, ocultan los datos y engañan a los cordobeses, la ciudad se convierte en un lugar más inseguro para nuestras familias". Ante ello, Badanelli ha subrayado que "Vox continuará trabajando a pie de calle, junto a los vecinos de todos los barrios, para trasladar sus demandas al Ayuntamiento y defender medidas que garanticen la seguridad y la tranquilidad que merecen todos los cordobeses".