Vox Córdoba critica que "el PP olvida a los barrios" y exige una actuación "integral" en Electromecánicas

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno Ordinario, en la que reclama una actuación "integral y urgente" en el barrio de Electromecánicas, "una de las zonas más emblemáticas de la capital, que lleva años sufriendo el abandono del gobierno del PP".

En una nota, la viceportavoz municipal de Vox, Marta León, ha explicado que "la iniciativa surge a raíz de las numerosas demandas vecinales que el Consistorio sigue sin atender". "Electromecánicas es el reflejo de una Córdoba real, trabajadora y olvidada", de modo que "mientras el alcalde se dedica a vender una ciudad de escaparate, aquí los vecinos conviven con calles rotas, farolas sin luz, parques abandonados y una falta total de seguridad", ha avisado.

Según ha remarcado, "no se puede hablar de gestión cuando se deja atrás a barrios enteros", a la vez que ha recordado que "Electromecánicas es un barrio con una profunda vinculación histórica con la industria cordobesa, que nació en torno a la antigua Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas (Secem)". "Fue un ejemplo de comunidad obrera y esfuerzo colectivo, pero hoy sufre el deterioro y la indiferencia institucional", ha dicho.

A su juicio, "es injusto que un barrio con tanta historia tenga que reclamar una y otra vez lo más básico". Entre "las carencias más graves", Vox ha criticado "el deficiente alumbrado público, que deja amplias zonas del barrio completamente a oscuras: Las farolas están sucias, antiguas y con una luz insuficiente", de forma que "en pleno 2025, el barrio no ha sido incluido en el Plan de Mejora de Alumbrado, y eso demuestra la falta de planificación del PP". "Sin luz no hay seguridad, y los vecinos ya están cansados de sufrir robos y altercados sin respuesta", ha advertido la concejal.

"Tampoco se contempla ninguna actuación en Electromecánicas dentro del Plan de Asfalto 2025-2027", algo que León considera "una auténtica falta de respeto". "El estado de las calles es lamentable, con grietas, baches y aceras rotas", ha detallado, para señalar que "es inconcebible que el Ayuntamiento presuma de obras millonarias mientras hay barrios donde los vecinos no pueden ni caminar con seguridad".

PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Vox también ha propuesto en su moción "un plan de mejora del Club Deportivo Miralbaida, con actuaciones urgentes en las gradas, vestuarios y el perímetro exterior del campo, así como un plan de rehabilitación del Parque Guitarrista Pepita Morales, para recuperar su función como espacio de convivencia vecinal y cultural".

"Los parques y las instalaciones deportivas son el alma de los barrios; no se puede permitir que estén abandonados, sucios y sin mantenimiento mientras el Ayuntamiento gasta en propaganda y eventos de escaparate", ha lamentado León.

Además, la viceportavoz ha exigido "una mayor presencia policial y un refuerzo de los servicios municipales en calles como Ingeniero Benito Arana o Juan XXIII, donde los vecinos denuncian falta de limpieza, inundaciones y exceso de velocidad".

"Estas son demandas sencillas y de sentido común", de manera que "no pedimos grandes obras, pedimos voluntad política y respeto por los cordobeses que viven fuera del centro", ha añadido la edil, quien ha acusado al gobierno del PP de "gobernar de espaldas a los barrios y de no tener un modelo de ciudad equilibrado: El alcalde presume de modernidad, pero la Córdoba de los barrios no ve ni una mejora".

Igualmente, la edil ha asegurado que "Vox seguirá llevando la voz de los barrios al Pleno, defendiendo a los cordobeses que más sufren la falta de gestión municipal". "No pedimos privilegios, pedimos justicia", ha declarado, para destacar que "los vecinos pagan sus impuestos y no reciben a cambio ni lo mínimo". "Vox estará siempre al lado de quienes no se resignan al abandono", ha expresado.