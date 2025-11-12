Vox Córdoba critica "la presencia de ratas y la falta de limpieza" junto al cementerio de San Rafael y exige medidas

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, con la edil Marta León. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha registrado una pregunta escrita dirigida al equipo de gobierno para "conocer si el Consistorio tiene previsto actuar ante la preocupante situación de suciedad y plagas de ratas en la zona que rodea el cementerio de San Rafael, especialmente en el tramo que discurre por la Avenida Virgen Milagrosa".

Según ha informado la edil, "Vox ya trasladó en el Pleno de octubre un ruego formal en el que alertaba de la presencia de multitud de ratas de gran tamaño entre los arbustos que bordean el muro del camposanto, una situación que los vecinos describen como insostenible y que genera riesgos de insalubridad y una creciente sensación de inseguridad entre quienes transitan por la zona".

"Los vecinos no entienden cómo, después de haber advertido del problema en Pleno, el gobierno municipal sigue sin actuar", ha advertido, para subrayar que "no se puede permitir que esta parte de la ciudad se convierta en un foco de suciedad y abandono".

Además de las plagas, "los residentes también han denunciado que personas sin hogar duermen entre los setos y adelfas, lo que agrava la inseguridad y el deterioro de este espacio público", ha explicado León.

Por ello, Vox solicita que "el Ayuntamiento sustituya los arbustos actuales por otros de menor tamaño y menos frondosos, que eviten la acumulación de basura y la proliferación de roedores, al tiempo que permitan una mejor visibilidad y mantenimiento del entorno".

La concejal ha recordado que "la higiene urbana y la seguridad ciudadana son responsabilidades básicas del gobierno local", y ha exigido que "se adopten medidas urgentes para garantizar unas condiciones dignas tanto para los vecinos como para quienes visitan el cementerio".

"Córdoba no puede seguir acumulando focos de insalubridad y dejadez", ha manifestado, para remarcar que quieren "una ciudad limpia, segura y bien cuidada". "El Ayuntamiento debe actuar ya", ha dicho León.