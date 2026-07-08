Vox Córdoba exige al Ayuntamiento que haga cumplir la ordenanza para retirar los vehículos abandonados de las calles

Vehículo abandonado en una calle de Córdoba pendiente de retirar. - VOX

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha registrado una pregunta para el Pleno de este jueves con el objetivo de exigir al gobierno municipal que "explique por qué continúan existiendo vehículos abandonados en numerosos barrios de la ciudad, a pesar de que existe una ordenanza que regula los plazos para su retirada".

En una nota, el concejal de Vox, Rafael Saco, ha señalado que "son numerosos los vecinos que trasladan al grupo municipal su malestar por la presencia de coches abandonados que permanecen durante meses e incluso años ocupando plazas de aparcamiento y deteriorando la imagen de los barrios".

"Los cordobeses no entienden cómo, existiendo una normativa que establece claramente cuándo debe retirarse un vehículo abandonado, el Ayuntamiento permite que algunos permanezcan en la vía pública durante años sin actuar", ha afirmado Saco.

Desde Vox han recordado que "estos vehículos no sólo ocupan espacios de aparcamiento muy necesarios para los vecinos, sino que también generan una sensación de abandono, degradan el entorno urbano y pueden convertirse en focos de suciedad y vandalismo".

Por ello, en el Pleno, el edil preguntará al gobierno municipal "si tiene previsto cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales para proceder a la retirada de los vehículos abandonados y qué medidas concretas va a adoptar para acabar con esta situación".

Según ha expuesto, "el mantenimiento de la ciudad empieza por hacer cumplir las normas", de modo que "no basta con aprobar ordenanzas; hay que aplicarlas". "Córdoba necesita un Ayuntamiento que gestione y dé respuesta a los problemas cotidianos de los vecinos", ha dicho Saco.