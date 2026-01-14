Vox Córdoba exige al PP que aclare "si el Ayuntamiento está empadronando inmigrantes ilegales en edificios públicos"

La portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli. - VOX

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, preguntará en el Pleno de este jueves al equipo de gobierno del PP "si se están empadronando inmigrantes en situación ilegal en edificios de titularidad pública, tal y como está ocurriendo en otros municipios de España".

"El PP tiene la obligación de decir claramente a los cordobeses si está utilizando el padrón municipal para regularizar de facto situaciones ilegales", ha afirmado en una nota Badanelli, quien ha advertido de que "este tipo de prácticas no son errores administrativos, sino decisiones políticas con consecuencias muy graves".

La portavoz de Vox ha avisado de que "empadronar inmigrantes ilegales en edificios públicos es engañar a los vecinos y poner los recursos municipales al servicio de una política de fronteras abiertas que ni se votó ni se explicó en campaña".

Badanelli ha señalado que "el empadronamiento abre la puerta al acceso a ayudas sociales, servicios públicos y recursos financiados por todos los cordobeses", y ha acusado al PP de "mirar hacia otro lado mientras se generan agravios comparativos con las familias, los jóvenes y los mayores que sí cumplen la ley y pagan sus impuestos".

"Los edificios públicos no pueden convertirse en domicilios ficticios ni en herramientas ideológicas para contentar a la izquierda", ha manifestado, para remarcar que "si el PP gobierna como el PSOE, acabará dando las mismas respuestas y provocando los mismos problemas".

Asimismo, ha exigido al gobierno municipal que "aclare si existen instrucciones políticas, directrices internas o convenios que amparen estos empadronamientos". "Si no se está haciendo, que lo nieguen de forma rotunda, y si se está haciendo, que asuman la responsabilidad política de haberlo permitido", ha transmitido.

Mientras, Badanelli ha recordado que "la inmigración ilegal no se combate con discursos vacíos ni con gestos de cara a la galería, sino haciendo cumplir la ley desde las instituciones". "Vox no va a permitir que Córdoba se convierta en un laboratorio de políticas buenistas que terminan perjudicando a los barrios y a la convivencia", ha dicho, para apostillar que "desde Vox se seguirá fiscalizando al gobierno del PP para garantizar que se respeta la legalidad y se defienden los intereses de los cordobeses".