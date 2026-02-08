Vox Córdoba exige rehabilitación integral del Camping Municipal El Brillante y la construcción de una piscina pública

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha anunciado que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción para la rehabilitación integral, reapertura y puesta en valor del Camping Municipal El Brillante, que incluya la construcción de una nueva piscina pública moderna, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha subrayado que "Vox lleva años advirtiendo del abandono del Camping Municipal El Brillante y reclamando su recuperación para el uso público, sin que el Gobierno municipal haya sido capaz de ofrecer una solución real y definitiva".

Asimismo, Badanelli ha precisado que el camping, inaugurado en 1960 y dotado de piscina desde 1963, cerró a comienzos de 2020 y desde entonces permanece en un estado "lamentable", generando "problemas de salubridad, inseguridad y una imagen deplorable" tanto para los vecinos como para quienes visitan Córdoba.

"Estamos ante más de 21.000 metros cuadrados de suelo público completamente desaprovechados en una ciudad que sufre temperaturas extremas en verano y un evidente déficit de piscinas públicas y zonas verdes", ha señalado.

Al hilo, la portavoz municipal ha criticado la intención del Gobierno municipal de rehabilitar la antigua piscina, "una instalación obsoleta, inaccesible y rechazada por los propios vecinos", concretando además que su ubicación coincide con el trazado previsto de la Ronda Norte, "una obra eternizada que no puede seguir sirviendo de excusa para paralizar inversiones necesarias para Córdoba".

Desde Vox, además, se defiende un proyecto integral que combine la recuperación del camping como espacio turístico moderno, adaptado al auge del turismo de autocaravanas, con su función como equipamiento vecinal para barrios como Valdeolleros, Santa Rosa, Huerta de San Rafael y zonas colindantes.

"Otras ciudades ya han demostrado que es posible convertir estos espacios en motores de empleo y dinamización económica; Córdoba no puede quedarse atrás por falta de voluntad política", ha afirmado Badanelli.

La moción contempla la dotación de partidas presupuestarias en 2026 para la limpieza y cerramiento inmediato del recinto, la redacción en un plazo máximo de tres meses de un proyecto de recuperación con participación vecinal, la coordinación con la Junta de Andalucía respecto al trazado de la Ronda Norte y la inclusión en los presupuestos de 2027 de las inversiones necesarias para ejecutar el proyecto.

"Frente a un Ayuntamiento que recauda cada vez más impuestos mientras incrementa el gasto superfluo, Vox apuesta por invertir bien, recuperar espacios abandonados y poner los recursos municipales al servicio del bienestar real de los cordobeses", ha concluido la portavoz municipal.