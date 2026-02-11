Vox Córdoba rechaza sumarse al recurso del PP contra 'PSFV Zafiro' y acusa a PP y PSOE de "teatro político"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Pedro Palomeque. - VOX CÓRDOBA
CABRA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Pedro Palomeque, ha anunciado que su formación no firmará el recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra la autorización administrativa del proyecto fotovoltaico 'PSFV Zafiro'. Según ha señalado, Vox "no va a blanquear ni a tapar la irresponsabilidad de PP y PSOE, que compiten --junto a Unidad Vecinal Egabrense-- por ver quién es más fanático dentro de la farsa climática". "No vamos a participar en este teatro político donde quienes han permitido que el proyecto avance ahora pretenden presentarse como defensores de los vecinos", ha añadido.
El portavoz egabrense ha denunciado en una nota lo que considera "un nuevo episodio del bipartidismo", al que acusa de "mirar hacia otro lado mientras se tramitan los proyectos y fingir oposición cuando la resolución ya está concedida". "Primero permiten que el procedimiento avance sin una planificación territorial clara ni información suficiente a los vecinos; después guardan silencio durante la tramitación y ahora intentan aparentar firmeza con un recurso que llega tarde y mal. Eso no es defender a Cabra, es intentar salvar la imagen", ha afirmado.
Desde Vox han criticado la "falta" de un modelo energético ordenado y coherente, así como la "improvisación constante" en la toma de decisiones. "No se puede gobernar a golpe de titular. No vamos a blanquear decisiones adoptadas sin previsión ni a encubrir la ausencia de estrategia con gestos de última hora", han señalado.
Palomeque ha insistido en que la formación defiende la participación real de los vecinos y la protección del entorno, "pero desde el principio, no cuando conviene políticamente". A su juicio, "Cabra necesita dirigentes que actúen con responsabilidad y previsión", y ha añadido que "el bipartidismo lleva décadas generando inseguridad jurídica y enfrentando a los vecinos con proyectos mal planificados". "Vox no será cómplice ni de PP ni de PSOE en esta forma de hacer política", ha remarcado.
Por último, el portavoz ha reafirmado el compromiso de su partido con un modelo energético "racional, equilibrado y respetuoso con el territorio", aunque --ha subrayado-- "desde la coherencia y la transparencia, no desde el oportunismo ni el maquillaje político".