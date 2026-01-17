Vox Córdoba reclama una "inversión urgente" en infraestructura sanitaria para Peñarroya-Pueblonuevo

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha defendido la enmienda presentada por su formación a los Presupuestos de la Junta de Andalucía del Gobierno de Juanma Moreno para destinar una partida presupuestaria a la ampliación y reforma del centro de salud de Peñarroya-Pueblonuevo, y ha reclamado "el abandono sistemático de la sanidad en el norte de la provincia y la falta absoluta de voluntad política del PP para corregirlo".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Badanelli ha señalado que esta enmienda responde a "una necesidad real, urgente y reivindicada por vecinos y profesionales sanitarios", y ha advertido de que "la sanidad en muchos municipios cordobeses sigue igual o peor que hace años porque el Gobierno andaluz ha optado por copiar las políticas de la izquierda en lugar de cambiar el rumbo".

Por otro lado, la presidenta de la formación ha declarado que la sanidad pública "no se arregla con marketing ni con titulares vacíos", sino "con dinero, con infraestructuras y con decisiones valientes".

Asimismo, la dirigente de Vox ha subrayado que los centros de salud de la provincia "sufren saturación crónica, instalaciones obsoletas, falta de medios y una presión asistencial insostenible".

En este sentido, Badanelli ha sido especialmente crítica con el Ejecutivo autonómico, y ha insistido en que "Moreno llegó prometiendo un cambio y ha acabado haciendo seguidismo de la agenda ideológica y presupuestaria de la izquierda, manteniendo gasto superfluo, estructuras ideológicas y subvenciones innecesarias mientras se niega a reforzar la sanidad pública donde más falta hace".

Desde Vox Córdoba han criticado que el PP prefiere mirar hacia otro lado antes que priorizar las necesidades reales de los cordobeses, "condenando a pueblos enteros a seguir con centros de salud insuficientes y profesionales desbordados".

Además, Badanelli ha advertido que la ampliación y reforma del centro de salud de Peñarroya-Pueblonuevo "no es un capricho, es una obligación", al tiempo que ha precisdao que "rechazando esta enmienda, el Gobierno del PP deja claro que prefiere el continuismo ideológico antes que la salud de los andaluces".

En suma, la presidenta del CEP ha concluido afirmando que "Vox va a seguir plantando cara a unos presupuestos que no priorizan lo esencial" y que lo harán defendiendo "un modelo alternativo, sin complejos, que apueste por menos despilfarro ideológico y más inversión real".