Vox Córdoba recrimina el "grave deterioro" de la calle Jesús y María y exige una actuación urgente

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha formulado en el turno de ruegos orales del último Pleno municipal una petición expresa al equipo de gobierno para que informe sobre la situación en la que se encuentra la calle Jesús y María y sobre las actuaciones previstas para su reparación, donde recrimina el "grave deterioro" de la misma y exige una actuación urgente.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Badanelli ha expuerto que esta céntrica vía comercial presenta un "estado muy deficiente" agravado tras las últimas lluvias, con socavones, pavimento deteriorado, suciedad acumulada "y una evidente falta de mantenimiento". Una situación que, según ha trasladado, supone un riesgo para los viandantes y proyecta "una pésima imagen de ciudad", especialmente tratándose de una de las calles más transitadas tanto por cordobeses como por visitantes.

"Estamos hablando de una de las principales arterias comerciales del centro de Córdoba. No puede estar en estas condiciones", ha señalado la portavoz, precisando que el mantenimiento del viario urbano es "una obligación básica" de cualquier administración responsable.

Además, Badanelli ha grabado un vídeo durante este último fin de semana, en el que se puede comprobar de manera directa el estado real de la calle. En las imágenes se observan "claramente socavones de considerable tamaño, irregularidades en el firme y suciedad, reflejando la mala imagen que se ofrece a los turistas que recorren diariamente esta zona emblemática del centro histórico".

En suma, desde Vox han concretado que llevan años reclamando que se cuide la imagen de Córdoba de cara a las visitas y al turismo, insistiendo en que no basta con campañas de promoción si no se garantiza un mantenimiento adecuado de las calles. "No se puede vender una ciudad cuidada mientras se permite el deterioro de espacios tan representativos", ha subrayado.