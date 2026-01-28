Vox critica que los granadinos "pierden 171 plazas de aparcamiento" tras las obras en cinco calles

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox ha denunciado la eliminación de 171 plazas de aparcamiento en los proyectos ejecutados o en fase de estudio o tramitación incluidos en el I Plan Municipal de Obras del Ayuntamiento de Granada, que supone a los vecinos "una dificultad añadida para aparcar sus vehículos en la vía pública".

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, registró una solicitud de información al Área de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias para conocer cuántos aparcamientos va a perder la ciudad con las obras proyectadas por el equipo de gobierno, del PP.

"La respuesta que hemos obtenido es que, de acuerdo con los datos técnicos que facilitan los Servicios Municipales del Ayuntamiento, se contempla una pérdida total de 171 plazas de estacionamiento en las calles Emperatriz Eugenia, Tejeiro, Martínez Campos, Luis Braille y San Vicente Ferrer".

A estas plazas de aparcamiento que pierde la ciudad se suman las que ya se eliminaron tras las reformas concluidas en las calles Divina Pastora y Las Flores.

"Reiteramos nuestro rechazo al plan despótico del equipo de gobierno del PP para eliminar zonas de estacionamiento en Granada sin antes consensuarlo con los vecinos, ya que supone un perjuicio para los propietarios de vehículos y repercute negativamente en el comercio y la hostelería", ha recalcado Beatriz Sánchez Agustino.

También ha querido afear al equipo de gobierno "el burdo intento de engañarnos en su respuesta a la solicitud de información, ya que contabilizan en el balance total unas plazas de aparcamiento en una hipotética reorganización de los aparcamientos en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes: los granadinos no van a poder aparcar sus coches en la calle porque el PP está eliminado cientos de plazas de estacionamiento en cada obra que realizan", ha criticado.