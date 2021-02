Vox critica la "improvisación absoluta" de la Junta, "obsesionada con el autobombo y la propaganda"

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este miércoles la "improvisación total y absoluta" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a la hora de afrontar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, ya que están únicamente "obsesionados" con el "márketing, el autobombo y la propaganda".

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha manifestado que ya ha perdido la cuenta a los planes que la Junta está aprobando para afrontar esta pandemia, y ha criticado que a estas alturas de la vacunación salga diciendo que se van a utilizar estadios para vacunaciones masivas cuando es algo que se debería haber previsto ya en noviembre o diciembre del pasado año.

Para Hernández, lo que está claro es que la Junta no tiene un "plan B ni de contingencia real, y si las vacunas no llegan, no hay establecida ninguna alternativa, lo que es bastante preocupante".

Ha insistido en que en el Gobierno andaluz hay una "improvisación total y absoluta, porque están obsesionados con el márketing, el autobombo y la propaganda", y lo razonable sería que los consejeros estuvieran trabajando desde sus departamentos buscando soluciones, en lugar de estar todo el día de "excursión, inaugurando o reinaugurando dos alas en un hospital que acaban de pintar".

"Eso no es luchar contra esta pandemia", según ha recalcado Hernández, quien ha indicado que el Gobierno andaluz debería tener presente que con quien tiene que buscar soluciones y alternativas es con Vox. "Puede contar con nosotros pero solo cuando nos presente planes reales, una situación en la que tengamos propuestas escalonadas", ha dicho.