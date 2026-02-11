Vox critica que Junta "busque dinero de debajo de las piedras" y dé 14 millones a "cooperación internacional"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos par - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles que la Junta "busque debajo de las piedras para ver dónde está el dinero para reparar los daños que han tenido los andaluces como consecuencia del temporal", mientras el BOJA recoge que se destinan 14,2 millones de euros a "cooperación Internacional".

"Mucha ayuda al que viene de fuera y también mucha colaboración internacional", ha denunciado Gavira en rueda de prensa, y ha recordado la enmienda que Vox presentó a los presupuestos de 2026 para incrementar el fondo de contingencia de 16 millones que tiene el Gobierno andaluz a 160 millones de euros, ante lo que el PP-A "dijo que no era necesario y que la prevención tampoco".

El portavoz de Vox ha advertido de que Cataluña, con menos población, menor extensión territorial y cuatro provincias menos que Andalucía, tiene un fondo de contingencia 19 veces mayor que el que tiene Andalucía.

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, dice que "si hace falta, se van a modificar los presupuestos de 2026", de manera que "40 días lleva el presupuesto de la Junta y ha quedado claro que no sirve".

Gavira ha subrayado que los afectados tras sufrir el temporal "tienen un estado de resignación, de enfado en algunas ocasiones, incluso un estado de miedo o de inseguridad" porque "no pueden realizar un proyecto de vida".

Del mismo modo, el portavoz ha lamentado que 11.000 andaluces tuvieron que ser desalojados y las consecuencias del temporal como pérdidas familiares, de vivienda, en agricultura y ganadería, autónomos, pequeñas y medianas empresas. "Esto lo que viene a demostrar y nadie lo va a poder rechazar ni negar es que no estamos preparados para soportar estas lluvias torrenciales", ha denunciado Gavira.

Asimismo, el portavoz de Vox ha señalado que "no podemos normalizar que mientras que funcionen los sistemas de emergencia, no se realicen las obras hidráulicas" que su partido lleva "muchos años reclamando al Gobierno Moreno Bonilla para poder paliar y minimizar los efectos de la lluvia". Ha afirmado que la prevención es drenar, limpiar, encauzar y canalizar.

Gavira ha lamentado que no se realizan las infraestructuras necesarias porque el PP y PSOE "anteponen las políticas de Bruselas, su pacto verde y sus leyes de restauración de la naturaleza, entre otras". Ha advertido de que de no realizarse las obras, "volverá a llover mucho otra vez y volveremos a estar como estamos exactamente hoy, abandonados, esperando que llegue Moreno, que lleguen los servicios de emergencia y que se vuelva a repetir la misma historia".