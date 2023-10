Vox critica que Moreno “renuncie” al Debate de la Comunidad en octubre porque está “dedicado a la política nacional”

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya "renunciado" a que el debate sobre el Estado de la Comunidad se celebrara en el mes de octubre, como ha sido siempre su "costumbre", porque está "dedicado a la política nacional y a Andalucía la está dejando descuidada".

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha indicado que el hecho de que Moreno no haya acordado con la Presidencia del Parlamento la celebración de ese debate en el último Pleno del mes de octubre, los días 26 y 27, es la "prueba de que está pensando en Madrid".

Ha explicado que la "costumbre" del Gobierno de Moreno "es traer el debate del Estado de la Comunidad al último pleno del mes de octubre, como hizo en los años 2020 y 2021".

"¿Por qué lo está dilatando? Lo está dilatando porque tiene unos intereses electorales. El debate de la comunidad, para él, va a ser un trampolín publicitario, y lo tendrá que hacer, porque ya no tiene muchas fechas, o a finales de noviembre o a mitad de diciembre", ha apuntado.

Según Gavira, la "costumbre" del presidente siempre ha sido "en la última semana de octubre y si de verdad le importara Andalucía, lo hubiera puesto en el último pleno de este mes".

"Pero como está en el tema de cuándo va a ser, porque no se sabe, el debate de investidura de Pedro Sánchez, pues lo que quiere es utilizarlo para sus intereses partidistas", ha añadido.

Para Manuel Gavira, el presidente de la Junta está muy pendiente de lo que sucede en el PP a nivel nacional, con una "pica en Flandes en Génova", como es el coordinador general del partido y exconsejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo.

"Que Moreno tenga en la cabeza a Madrid no lo tenemos que sufrir los andaluces", ha señalado Gavira, para quien el presidente está más pendiente de la "guerra que pueda tener y los codazos que se pueda dar" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de gestionar en Andalucía.

"Está dedicado a la política nacional y a Andalucía la está dejando descuidada, pero esa obligación y responsabilidad que tiene con los andaluces de atender bien los servicios públicos no lo va a poder externalizar, porque la responsabilidad es suya", ha señalado el portavoz de Vox, apuntando que si los andaluces no tienen "buenos servicios públicos, el nombre del presidente es el que tiene que encabezar la lista de responsables".

LISTAS DE ESPERA

Al hilo de los servicios públicos, Manuel Gavira ha criticado que la Junta no dé a conocer las listas de espera en la sanidad pública, que deberían conocerse "al día", y ha criticado que el presidente haya dicho que saldrán ya a finales de año.

Ha indicado que la administración andaluza, en su página web, tiene una aplicación o una ventana para poder acceder y ver cuáles son las listas de espera que hay en cualquier zona de Andalucía, pero los datos no se actualizan.

Asimismo, ha señalado que la diferencia entre el Gobierno andaluz del PP y los anteriores del PSOE en relación a los conciertos con la sanidad privada es "ninguna". "Son exactamente lo mismo, ahora se siguen haciendo y practicando las mismas respuestas que se hacían en la época socialista", ha apuntado Gavira.

"Esto no es de recibo; ante un problema, lo que hicieron los anteriores gobiernos del PSOE y el actual Gobierno del PP, porque no hay diferencia, es acudir a lo privado, a externalizar el servicio", ha señalado Manuel Gavira.

En su opinión, la atención sanitaria privada tiene que existir, "pero no puede ser la vía de solución de los problemas de la atención pública, y eso es lo que el actual Gobierno andaluz no logra entender". Ha planteado que si los presupuestos andaluces elaborados por el Gobierno del PP-A son los que más destinan a la sanidad pública, por qué "hay listas de espera y los andaluces se quejan de la atención sanitaria", ante lo que ha añadido que la respuesta es que "no está gestionando bien".

"El actual Gobierno andaluz, por mucho que hablen siempre de que son buenos gestores, no gestionan nada bien, ni siquiera los recursos que les llegan", ha apuntado Gavira, para quien hay muchos "ejemplos de la falta de buena gestión por parte del Gobierno en cualquier ámbito de lo que es la gestión de la administración".

En cuanto a los presupuestos andaluces para 2024, ha considerado que se tienen que centrar en "mejorar unos servicios públicos que están muy deteriorados", tanto en lo que se refiere a sanidad, educación y el servicio de dependencia, así como en lo que respecta a la reestructuración de la administración. Asimismo, ha considerado que en Andalucía todavía hay margen para "bajar impuestos", por ejemplo, en lo que respecta al trama autonómico del IRPF. Para Gavira, hay que llevar a cabo una bajada de impuesto que afecte de manera considerable, "no con 20 ni 25 euros", al 99,8 por ciento de los andaluces, y no a una minoría.