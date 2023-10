Vox, dispuesto a reactivar su propia Ley de Regadíos si un acuerdo Gobierno-Junta no beneficia a agricultores

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que su grupo estaría dispuesto a reactivar la ley de regadíos en municipios del entorno del parque nacional de Doñana que ya presentó en el Parlamento andaluz en octubre de 2022 si finalmente el Gobierno central y la Junta no llegan a un acuerdo que sea satisfactorio para los agricultores.

Como se recordará, Vox presentó en octubre de 2022 en el Registro del Parlamento una proposición de Ley para propiciar la modificación del Plan de Regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana con la pretensión de que terrenos calificados como forestales pasen a tener la consideración de suelos agrícolas regables. Esa ley quedó paralizada tras acordar la presentación conjunta con el PP-A de una proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

A su vez, el debate final ante el Pleno del Parlamento de esta proposición de ley conjunta ha quedado paralizado tras la decisión del Gobierno central y la Junta de abrir una negociación el pasado 3 de octubre, en una reunión entre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha considerado que haya o no acuerdo entre Gobierno central y la Junta, esa proposición de ley conjunta se debería aprobar en el Parlamento. Si finalmente ello no ocurriera y Gobierno y Junta cerraran un acuerdo que no da respuesta a las demandas de los agricultores, según Gavira, su grupo estaría dispuesto a activar su propia proposición de ley, pero siempre contando con la opinión del sector.

Ha indicado que queda claro que esa afirmación que hizo el presidente de la Junta tras su reunión con Ribera garantizando que si no se cerraba un acuerdo entre ambos gobiernos, "se iba a aprobar la proposición de ley conjunta de PP-A y Vox en el Parlamento a final del mes de octubre ya no lo va a poder cumplir", a la vista de que el orden del día de la sesión plenaria de los días 26 y 27 de octubre ya se ha cerrado en Junta de Portavoces y no se ha incluido ese debate.

Ha indicado que Moreno, otra vez, ha "faltado al compromiso que tenía con los agricultores". Ha asegurado que Vox sí está de acuerdo con el diálogo y un posible consenso de los agricultores con el Gobierno y la Junta, pero ha criticado que ambas administraciones no hayan querido sentarse mucho antes con el sector para resolver sus problemas.

Asimismo, ha puesto el acento en que lo que se está viendo de las negociaciones entre la administración central y la autonómica es que la ministra Teresa Ribera está "imponiendo sus condiciones" y determina que solo se negocia con las zonas de regadío y no con esas zonas que se han excluido de ser de regadío "por el decreto socialista del año 2014".

"Lo único que hace es marcar condiciones y Moreno da una patada para adelante y de momento los agricultores no tienen ninguna certeza de que la proposición de ley de regadíos, que les podría amparar, vaya a salir adelante en el Parlamento", ha indicado.

Ha manifestado que en, todo caso, cualquier paso que diera Vox, como la posibilidad de reactivar su propia proposición de ley, lo consultaría con los agricultores afectados. "Vox no va a hacer nada sin consultar con los agricultores", ha recalcado Gavira, quien ha señalado que en estos momentos la voluntad de los agricultores y de los regantes de esa zona es que se llegue a un acuerdo con el Gobierno y la Junta.