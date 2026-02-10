Vox critica que "el PP y el Gobierno de Juanma Moreno bloquean" el desdoble de la A-306

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado "el rechazo del PP y del Gobierno de Juanma Moreno" en la Junta de Andalucía a la enmienda presentada por Vox "para iniciar el desdoblamiento de la carretera A-306, que conecta Torredonjimeno con El Carpio, una vía clave para las provincias de Jaén y Córdoba".

Según ha detallado Vox en una nota, la propuesta incluía "una dotación inicial de seis millones de euros para comenzar las obras en 2026, pero el PP ha votado en contra, bloqueando una infraestructura largamente demandada". "El PP vuelve a demostrar que Córdoba y Jaén no son una prioridad para Juanma Moreno", pues "rechazan una inversión necesaria para la seguridad vial y el desarrollo económico de toda una comarca", ha afirmado Saco.

El diputado provinical ha advertido de que la A-306 "soporta un tráfico elevado y un alto riesgo de accidentes" y ha criticado que "cada negativa del PP es una irresponsabilidad que se paga en seguridad y oportunidades. El nulo mantenimiento de esta carretera y la necesidad de inversión se ha podido ver tras el temporal que hemos sufrido, carretera cortada, afectada por el temporal dejando a los vecinos incomunicados".

Para concluir, el responsable de Vox ha lamentado que el Gobierno andaluz "prefiere la propaganda y el gasto político antes que invertir en infraestructuras que realmente necesitan los andaluces".