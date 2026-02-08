Vox critica el "rechazo" de la Junta a una enmienda para iniciar el centro de salud de Villarrubia en Córdoba

ScreenshotEl diputado provincial de Vox en Córdoba Rafael Saco en una imagen de archivo - VOX

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox en Córdoba Rafael Saco ha criticado "el rechazo" por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a una enmienda presentada por el grupo parlamentario Vox a los presupuestos autonómicos para 2026 destinada al inicio del proyecto básico del Centro de Salud de Villarrubia.

Vox en un comunicado ha señalado que la enmienda tenía como objetivo "poner en marcha los trabajos previos necesarios para la futura construcción de una infraestructura sanitaria largamente demandada por los vecinos de este barrio cordobés".

Una cantidad "modesta, perfectamente asumible y orientada exclusivamente a atender una necesidad real", ha subrayado Saco, al tiempo que ha añadido que "el rechazo de esta enmienda demuestra cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno andaluz. Se mantienen partidas ideológicas y gastos superfluos, pero se niega una inversión mínima para mejorar la atención sanitaria en Villarrubia".

Desde Vox han lamentado que el Ejecutivo andaluz, presidido por Juanma Moreno, "vuelva a dar la espalda a Córdoba y a sus barrios, especialmente en materia sanitaria, en un contexto de saturación de centros de salud, listas de espera y falta de planificación".

"El rechazo de esta enmienda deja al descubierto la dejadez de Juanma Moreno, que presume de gestión y de compromiso con la sanidad pública mientras niega una inversión mínima para iniciar un centro de salud en Villarrubia. No es un problema de dinero, es un problema de prioridades: hay recursos para propaganda, para chiringuitos ideológicos y para contentar a la izquierda, pero no para garantizar una atención sanitaria digna a los cordobeses", ha añadido y ha dicho que "este Gobierno ha decidido conscientemente mirar hacia otro lado y abandonar a barrios enteros de Córdoba".

Por último, ha incidido en que "Vox seguirá defendiendo presupuestos útiles, centrados en las personas y en los servicios públicos esenciales. No vamos a aceptar que se siga jugando con la sanidad de los cordobeses mientras se priorizan otros intereses".