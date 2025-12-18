Vox critica que "la sanidad de Juanma Moreno hace esperar 20 días a un enfermo en pleno diciembre en Córdoba"

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. - VOX

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este jueves que "la sanidad de Juanma Moreno hace esperar 20 días a un enfermo en pleno diciembre en Córdoba", de ahí que haya advertido del "colapso de la sanidad pública andaluza cuando se disparan los contagios por patologías respiratorias y se anuncia la llegada del peor momento de la gripe".

En una nota, la presidenta ha relatado su propia experiencia al intentar pedir cita en su centro de salud, donde la primera opción disponible fue una cita para 20 días después. Al volver a intentarlo al día siguiente, "el sistema ni siquiera permitía asignar una cita concreta, obligando al paciente a enviar una solicitud que el centro gestionaría en un plazo de hasta 72 horas, sin garantía de atención inmediata", ha lamentado.

"Ni siquiera te dan cita cuando lo haces por Internet", ha reprochado, para apuntar que "piden que envíes una solicitud y que ya te llamarán, si te llaman". "Esta es la realidad de la gestión sanitaria del PP", ha avisado, para agregar que finalmente le llamaron para darle cita "para 20 días después".

Desde Vox han criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "presuma de invertir millones en sanidad mientras el servicio es cada vez peor". "Si cada vez se gasta más dinero y los andaluces reciben menos atención, es evidente que la gestión ha fracasado", ha señalado.

Vox Córdoba ha puesto también el foco en la situación de los profesionales sanitarios, "médicos maltratados, machacados y desbordados por una administración que les da la espalda", y ha advertido de que "el colapso no es puntual, sino consecuencia directa de años de mala gestión".

"No se puede decir a una persona enferma que espere 20 días para ser atendida ni que en 72 horas ya veremos qué hacemos con su problema y con su enfermedad", ha remarcado, para apostillar que "los andaluces merecemos una sanidad pública, universal y de calidad", de ahí que haya reclamado "un cambio real y urgente en la gestión sanitaria de Andalucía".