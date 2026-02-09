Vox defiende que la Junta tendría "124 millones más" frente al temporal con una enmienda "rechazada" por el PP-A

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, visita zonas de Sevilla afectadas por el temporal. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reivindicado este lunes una enmienda que su grupo presentó al proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 que fue "rechazada" por el PP-A, y que planteaba una "ampliación de 16 a 140 millones de euros" que, de este modo, habría permitido al Gobierno andaluz contar con "124 millones de euros más" frente al temporal, lo que "habría resuelto una insuficiencia de recursos económicos inmediatos para hacer frente a esta catástrofe".

Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quien este lunes ha visitado zonas de Sevilla capital afectadas por las últimas borrascas y, según ha informado el partido en una nota, ha indicado que "es imprescindible actuar en dos direcciones fundamentales".

En concreto, Gavira ha apelado a "hacer todo aquello que Vox viene demandando desde hace años, y que minimizaría lo sucedido para que no se vuelva a repetir", y, por otro lado, ha defendido a agricultores, ganaderos, autónomos, pequeñas empresas y a los andaluces que, "como consecuencia de la concatenación de borrascas en un solo día, lo han perdido todo".

El portavoz de Vox ha reivindicado "la necesidad de obras hidráulicas, interconexión de cuencas, limpieza, encauzamiento de los ríos e incluso analizar el calado de los propios ríos", así como ha pedido "ayudas de todo tipo para los afectados", y ha manifestado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ya debería haber sacado ayudas directas y rápidas para que, cuando esos andaluces vuelvan a casa, tengan para volver a arrancar cuanto antes".

"Que funcionen los dispositivos de emergencia es solo la mitad del trabajo y no evita que en el futuro se repita el presente", ha expresado Manuel Gavira, quien ha denunciado la "falta de previsión" de la Junta de Andalucía, de la que ha criticado que, "como no piensan en que puede llover, no se preparan". Tras ello, el portavoz de Vox ha subrayado que "el agua es un recurso", y "solo es un peligro si no se hacen las obras que hay que hacer", según ha finalizado.