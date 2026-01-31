Vox denuncia el "doble discurso" del PP y su "alianza con el PSOE ante la amnistía inmigratoria"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado este sábado el "doble discurso" del PP en materia migratoria y su "alineamiento" con el PSOE en el Parlamento Europeo para "impedir que se debata la regularización y la amnistía inmigratoria" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Aquí en España, el PP realiza declaraciones contra la regularización, pero en Bruselas, como la idea es de Vox, se alinean con la izquierda", ha manifestado el portavoz andaluz en un comunicado.

Ha señalado que este nuevo episodio confirma que PP y PSOE emprenden "el mismo proyecto político". Manuel Gavira ha confirmado que "no tienen nada que reprocharse porque ambos representan lo mismo y defienden lo mismo, y lo hemos visto en las últimas horas en las tragedias, en el campo y en la inmigración ilegal".

Gavira ha recordado que, en el Parlamento andaluz, Vox defendió la supresión del arraigo y del empadronamiento al considerarlos "mecanismos encubiertos de legalización de la inmigración ilegal, iniciativa que fue rechazada con los votos en contra del PSOE y del PP".

Asimismo, fue rechazada la proposición no de ley de Vox que planteaba "el cierre de centros de menores migrantes ya que son un foco de conflictividad y perjuicios".

En esta línea, Vox ha señalado que se opondrá "con firmeza a la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes ilegales" y que actuará "con determinación para salvaguardar la legalidad, la seguridad y la convivencia de los españoles".