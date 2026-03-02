Vox denuncia la falta de ayudas al sector primario granadino tras las borrascas de febrero

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso. - VOX

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha reprochado este lunes al Gobierno central y andaluz "la falta de ayudas al sector primario" granadino tras las borrascas del mes pasado.

A ello ha sumado la "decisión del Gobierno de la Junta de dejar fuera a la cuenca mediterránea de la bonificación del cien por cien del canon de regulación y tarifa del agua" y "obligar a los regantes a seguir pagando un elevado precio por llevar el agua a sus tierras y salvar sus cultivos".

"Desde Vox hemos denunciado que, con una buena limpieza de los ríos y un buen mantenimiento, se podrían haber paliado en gran medida los efectos de las borrascas. En la provincia de Granada, por ejemplo, el Río de Aguas Blancas en Dúdar se desbordó y obligó a desalojar a la población".

"Estas son las consecuencias de prometer que se van a mantener adecuadamente los ríos y después incumplir con la promesa", ha denunciado Rodrigo Alonso.

"Pedro Sánchez vuelve a hacer de las suyas y reparte ayudas en forma de limosna e independientemente de si los agricultores, ganaderos o pescadores hayan sufrido daños o pérdidas por el temporal. Es decir, le va a pagar la misma ayuda miseria si ha sufrido un daño y pérdida del 30 por ciento como si la ha sufrido del cien por cien Incluso si no ha sufrido daños. Lo único que le importa es comprar votos", ha declarado.

En Granada, ha agregado, el Gobierno "ha dejado fuera de las ayudas a la zona norte, Huéscar, Baza y Guadix, los Montes Orientales, la Alpujarra y el Valle de Lecrín, así como a los pescadores afectados por las borrascas, a los que visitamos hoy en el Puerto de Motril para conocer las dificultades que atraviesan para faenar", ha incidido Rodrigo Alonso.

ACUERDO DE MERCOSUR

Vox critica que el PP y el PSOE va a poner en marcha el acuerdo comercial con Mercosur que "solo trae competencia desleal y problemas de sanidad animal, vegetal y, por supuesto, problemas para la salud humana", ha declarado Alonso, para quien "la tradición del PP y del PSOE al sector primario es un crimen".

"La provincia Granada va a sufrir sus consecuencias en las producciones de mango, aguacate o en las explotaciones de ave de corral, que son de gran importancia estratégica en la comarca de Guadix".

"Ante esto, en Vox lo hemos dicho siempre: el acuerdo con Mercosur supone la tumba definitiva del sector primario, y tanto PP como PSOE siempre se han mostrado deseosos de que el acuerdo se ponga en marcha", ha recalcado portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Para finalizar, Rodrigo Alonso ha censurado el "enésimo capítulo de la presa de Rules", una gestión que, según ha dicho, se ha convertido "en el santo grial de la negligencia política del PP y PSOE en política de infraestructuras hídricas, e incluso Pedro Sánchez ha preferido devolver los fondos europeos con los que se iba a construir el desglosado antes que hacer la canalización, pero firma un acuerdo para financiar las infraestructuras hídricas en Marruecos y negarles el agua a los regantes de Granada", lamenta.