Vox denuncia que Sánchez "quiere sustituir a los españoles por migrantes ilegales" con la regularización

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, este martes - VOX

BAENA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "sustituir a los españoles por migrantes ilegales", con la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos que permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación en Baena, Gavira ha criticado esa decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de "avanzar en la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales: "El efecto llamada de esta medida va a tener un impacto brutal en nuestra sociedad".

"Sánchez quiere sustituir a los españoles por inmigrantes ilegales", ha manifestado el portavoz de Vox en Andalucía, que ha advertido de que "quien entra en España por la puerta de la ilegalidad, tiene que volver a su casa".

Ha manifestado que desde Vox se trabajará y se hará todo lo posible por "frenar esta iniciativa" y ha recordado que, en Andalucía, hace unos meses, el partido propuso en el Parlamento "la supresión del arraigo y del empadronamiento como puertas traseras para la legalización de la inmigración ilegal", una iniciativa que "fue rechazada" con los votos del PSOE y de un PP "acomplejado, encabezado por (Juanma) Moreno Bonilla".

Según Manuel Gavira, PSOE y PP "han pactado durante años regularizaciones masivas que han alentado la inmigración ilegal y tensionado los servicios públicos al darse "acceso libre a educación, sanidad, ayudas contributivas y no contributivas, con independencia de si se viene a trabajar o a delinquir".

"La del sí es sí, los del chalet de Galapagar y el sátrapa de la Moncloa ya tienen claro su objetivo, pero el objetivo del resto de españoles es echarlos de la Moncloa y echarlos del poder", ha expresado Manuel Gavira.

Para Vox, esta regularización de migrantes "es de extrema gravedad" y ha dicho que con el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede pactar nadie y ese nadie es el PP".

Ha anunciado que Vox "hará todo lo que esté en su mano para impedir que esta regularización masiva salga adelante y para defender la legalidad, la seguridad y la convivencia en España". "Ya está bien de jugar con el futuro de los españoles", ha señalado.