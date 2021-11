Vox dice estar "en contra" del Presupuesto 2022 porque la Junta "no ha cumplido" y no porque quiera "adelanto electoral"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha defendido este viernes que su formación está "en contra" del proyecto de Presupuestos que ha aprobado el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) para 2022 porque la Junta "no ha cumplido" los acuerdos suscritos en ejercicios anteriores con su grupo parlamentario, y no porque éste quiera un "adelanto electoral" en Andalucía.

Así lo ha trasladado el representante de Vox en el transcurso de su participación en la sesión de la comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento en la que el consejero del ramo, Juan Bravo, ha presentado el proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2022.

Rodrigo Alonso ha defendido que "la cuestión de fondo" en esta materia es analizar "dónde va el dinero" que se presupuesta, porque su grupo "no está en contra" de que haya "mayor inversión en sanidad, educación y dependencia" en el proyecto de Presupuestos, pero la cuestión es averiguar por qué, teniendo "el mayor Presupuesto de la historia de la Junta en sanidad", en Andalucía "tenemos una Atención Primaria que es un auténtico desastre".

Además, ha remarcado que hay que preguntarse "por qué no hay médicos en Andalucía" y "los médicos que formamos en nuestras universidades públicas se tienen que ir de su tierra porque no encuentran condiciones laborales y salarios dignos", mientras "demandamos médicos de fuera y nos apresuramos a convalidarles el título", cuando "vaya usted a saber dónde se han formado".

"Si no sabemos definir cuál es volumen del personal y a qué se dedica cada uno, no sabremos nunca planificar cuáles son las necesidades y qué hacer", ha razonado Rodrigo Alonso antes de subrayar que "eso es un acuerdo presupuestario con Vox y no está cumplido".

Ha defendido que Vox no está "en contra del Presupuesto porque queramos un adelanto electoral, sino porque no se ha cumplido con este grupo parlamentario", y en esa línea ha criticado que desde la Junta se acuse a Vox "de querer poner palos en las ruedas para la no aprobación del Presupuesto porque estamos deseando que se produzca un adelanto electoral, porque ahora mismo las encuestas nos dan un crecimiento bastante grande" en expectativa de voto.

"Ya pedimos un adelanto electoral en abril de 2021", ha aseverado el portavoz de Vox, que ha insistido en que "nadie puede decir que estamos anclados en poner palos en las ruedas porque queremos un adelanto electoral" que este partido pide por "la falta de confianza en el partido Ciudadanos". "No en sus componentes, pero sí en la política del partido", ha apostillado.

De igual modo, Rodrigo Alonso ha comentado que este pasado jueves se quedó "perplejo" en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento cuando le preguntó al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, "sobre cuáles iban a ser los entes instrumentales que se iban a eliminar, y le eché en cara que la Junta no había cumplido con el plan de reestructuración de la administración paralela" que "debía estar aprobado el 27 de octubre" según lo acordado con Vox, y el consejero le respondió "que ese plan ha salido a licitación pública, que se ha adjudicado el contrato, y que ha sido recurrido".

De esta manera, Marín "nos daba la razón cuando decimos que este Presupuesto no incluye los resultados de la auditoría" realizada al sector instrumental, "porque ese plan no está hecho", según ha argumentado el portavoz de Vox, que ha agregado que "nadie le ha dicho al Gobierno que saque a licitación" dicho plan, que "tenía que aprobarlo" directamente el Ejecutivo, según ha añadido.

Rodrigo Alonso ha cifrado en "un 55%" el grado de cumplimiento, "en general", de los dos acuerdos presupuestarios firmados en los anteriores ejercicios por la Junta con Vox, y ha matizado que "sólo la Consejería de Hacienda ha cumplido en torno al 70%" con "iniciativas a propuesta de Vox" que "exigían rigurosidad en el gasto, mayor control de subvenciones o bajada de impuestos".