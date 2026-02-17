Vox echa en falta dimisiones por "responsabilidad política" un mes después del accidente de tren de Adamuz

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes que, cuando se cumple un mes del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas, no se ha producido "ninguna dimisión política" ni se ha asumido "ninguna responsabilidad política" en relación a este siniestro.

Así lo ha apuntado el dirigente de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo del primer mes que se cumple este miércoles de dicho accidente, y coincidiendo con la reanudación, este martes, del servicio de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid por tren que había permanecido suspendido tras el siniestro.

Manuel Gavira ha subrayado que la reanudación de dicho servicio llega "dos semanas más" tarde de la fecha que contemplaba inicialmente el Gobierno de Pedro Sánchez, así como ha llamado la atención acerca de que las conexiones con Málaga "no van a funcionar hasta el próximo mes de marzo", y "Huelva se va a tirar esperando un tren decente todos los años que lleva, incluso alguno más".

En todo caso, para el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, lo más "importante que hay que decir" este martes en relación a este asunto ferroviario es que este miércoles "hace un mes de la tragedia de Adamuz y no ha habido ninguna dimisión política, ninguna responsabilidad política" por este siniestro.

Además, ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno dijera tras el accidente que "no hay nada que reprochar a nadie", una "frase que le va a perseguir durante meses", según ha augurado Manuel Gavira, que ha incidido en criticar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no asuma "ninguna responsabilidad política" por este accidente pese al estado en el que se encontraban las vías de tren, según ha agregado.

El portavoz de Vox ha concluido lamentando que "en Andalucía y en España tenemos políticos que no asumen ninguna responsabilidad, ni el Partido Popular a nivel autonómico ni el Partido Socialista a nivel nacional", ha remachado para finalizar.