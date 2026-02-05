Vox exige el "desalojo inmediato de un edificio okupado ilegalmente" en Santa Rosa-Valdeolleros en Córdoba

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río (dcha.), junto al coordinador de Vox en la capital cordobesa, Miguel Castellano, en Santa Rosa-Valdeolleros. - VOX

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, junto al coordinador de Vox en la capital cordobesa, Miguel Castellano, ha visitado el barrio de Santa Rosa-Valdeolleros tras las "reiteradas quejas vecinales por la okupación ilegal de un edificio de nueva construcción aún pendiente de entrega" y han exigido su "desalojo inmediato".

Según ha indicado Vox en una nota, durante la visita, Ramírez ha explicado que "los vecinos han alertado de la entrada de okupas en una promoción de viviendas nuevas", que "podrían estar destinadas a familias jóvenes que quieren desarrollar su vida en un barrio tranquilo de Córdoba", pero que, sin embargo, "están generando una situación de conflicto permanente, inseguridad y deterioro de la convivencia".

El diputado nacional de Vox ha lamentado que "estos hechos están haciendo la vida imposible a vecinos honrados de un barrio que siempre ha sido ejemplo de tranquilidad", subrayando que "la okupación degrada gravemente la vida en Valdeolleros y en toda Santa Rosa".

Además, Ramírez ha remarcado que Vox "se opuso la pasada semana en el Congreso a la prórroga del decreto anti-desahucios", al considerar que "aunque las administraciones deben atender a las personas verdaderamente vulnerables, no se puede abrir una ventana de oportunidad para que sinvergüenzas se aprovechen del sistema y obliguen a los vecinos a asumir los costes de su okupación, incluidos suministros como el agua o la luz".

Asimismo, ha señalado que "el inmueble okupado es propiedad de una entidad bancaria" y que "la situación se repite ante la pasividad institucional", lo que genera "una profunda sensación de abandono entre los vecinos del barrio". Por todo ello, Vox ha exigido que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen con contundencia y procedan al desalojo inmediato de los okupas, ahora que cuentan con herramientas legales para hacerlo". "Es imprescindible garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de nuestros barrios frente a quienes vulneran la ley", ha concluido Ramírez.

COMERCIO

Por otro lado y también en una nota, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Marta León ha alertado del "progresivo cierre de comercios en distintos puntos de la ciudad" y ha reclamado al equipo de Gobierno municipal, al que ha acusado de "inacción", la puesta en marcha de "medidas urgentes y eficaces para recuperar y fomentar el comercio local, un sector clave para la economía y el empleo en Córdoba".

En este contexto, León ha señalado que "cada vez son más los locales comerciales que se ven obligados a cesar su actividad después de muchos años abiertos, provocando una preocupante pérdida de empleo y de servicios básicos para los vecinos". Esta situación, ha añadido, "está generando zonas completamente vacías y sin vida comercial, algo especialmente visible en el Centro de Córdoba, que ofrece una imagen desoladora con numerosas persianas bajadas".