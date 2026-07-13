Vox exige la expulsión de los implicados en el caso yihadista de Maracena (Granada), "en libertad cinco años después"

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto. - VOX

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha valorado la decisión de la Audiencia Nacional de avalar la expulsión de uno de los individuos de nacionalidad marroquí investigados por difundir mensajes de exaltación yihadista en Maracena, "alentando el odio y deseando la muerte de ciudadanos franceses desde las calles de la provincia de Granada".

"Lo más grave", ha puntualizado Robatto, "es que no fueron expulsados de forma inmediata y cinco años después siguen en España y en libertad mientras los procedimientos se eternizan".

El diputado por Granada ha criticado la "pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y unas leyes incapaces de actuar con rapidez frente a quienes representan una amenaza para la seguridad y la convivencia, lo que se demuestra en que entre 2020 y 2023 apenas se ejecutaron el 7 por ciento de las órdenes de expulsión del país".

"Vox lleva años reclamando la expulsión inmediata de cualquier extranjero que participe en actividades vinculadas al extremismo islamista, al terrorismo o a discursos de odio contra España y Europa", ha afirmado Robatto, que ha lamentado que no se trata de hechos aislados en la provincia granadina.

El diputado de Vox afirma que Granada ha sido escenario de distintas operaciones e investigaciones relacionadas con el terrorismo yihadista en los últimos años.

Entre ellas, la detención en 2025 por parte de la Guardia Civil de un presunto yihadista acusado de consumir y difundir propaganda de DAESH y material extremista; la confirmación en 2026 de una condena de cuatro años de prisión para un individuo detenido en Granada por actividades vinculadas al yihadismo y difusión de propaganda extremista; así como otro caso conocido recientemente de un detenido acusado de utilizar bots y redes automatizadas para expandir contenido radical y propaganda yihadista en redes sociales.

Robatto también ha recordado uno de los precedentes más graves registrados en la provincia, ocurrido en 2009, cuando fueron detenidos en Granada un militar y su pareja acusados de editar y difundir vídeos de propaganda yihadista en los que se llamaba a cometer atentados en España y a "recuperar Al-Ándalus".

Estos casos demuestran a su juicio "el fracaso de las políticas migratorias y del falso buenismo del el PSOE que han permitido que discursos radicales y fanáticos se abran paso en los municipios de Granada".

Robatto ha recordado que Vox ha llevado al Congreso de los Diputados distintas iniciativas para endurecer la legislación en materia de inmigración y reforzar los mecanismos de expulsión de extranjeros vinculados a actividades delictivas o extremistas.

En este sentido, ha destacado la Proposición de Ley registrada por su Grupo Parlamentario para restringir las regularizaciones por arraigo y facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales, ante el "fracaso" de unas políticas migratorias que, según ha denunciado, apenas ejecutan una mínima parte de las órdenes de expulsión dictadas en España.

Por último, Robatto ha señalado que "mientras el Gobierno de Sánchez abre las puertas a la inmigración ilegal y que sólo en la provincia de Granada son más de 16.000 las solicitudes presentadas en este proceso de regularización exprés, Vox defiende leyes más firmes para proteger la seguridad, evitar el efecto llamada y expulsar de manera inmediata a quienes supongan una amenaza para nuestra convivencia".