Vox exige al Gobierno de la Diputación de Córdoba la celebración "inmediata" del Debate sobre el Estado de la Provincia

El portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha exigido este lunes la celebración "inmediata" del Debate sobre el Estado de la Provincia, "tal y como establece el Reglamento Orgánico que regula el funcionamiento interno de la institución", resaltando que dicho reglamento "recoge expresamente la obligatoriedad de celebrar este debate siempre que no coincida con el año previo a la celebración de elecciones locales, computándose dicho año de fecha a fecha".

Tal y como ha indicado Vox en una nota, Saco ha detallado que "el límite para su celebración es el mes de mayo", añadiendo que "el Gobierno provincial no puede seguir dilatando una obligación reglamentaria que forma parte de la transparencia democrática".

El diputado de Vox ha criticado que el equipo de Gobierno el PP "no quiere convocar este debate porque no le interesa hablar de su gestión, ni dar explicaciones sobre la ausencia de presupuestos, ni afrontar las carencias que sufre la provincia".

En este sentido, ha afirmado que "la Diputación atraviesa una situación de parálisis política que está afectando directamente a los municipios cordobeses". Al respecto, ha agregado que el actual es "un mandato que es una continuidad prácticamente calcada de los anteriores gobiernos socialistas, salvo por algunas propuestas impulsadas por Vox. No hay rumbo, no hay planificación y no hay voluntad de rendir cuentas ante los cordobeses", ha subrayado Saco.

Desde Vox han remarcado que el Debate sobre el Estado de la Provincia "no es un mero trámite, sino un ejercicio imprescindible de control político y de evaluación pública de la acción de gobierno", por lo que el deber del grupo como oposición es "exigir explicaciones al presidente de la Diputación y a su equipo", ha afirmado.

Rafael Saco ha insistido en que "los vecinos de la provincia merecen conocer cuál es la hoja de ruta del gobierno provincial, qué proyectos están en marcha, qué inversiones se han ejecutado y por qué continúan pendientes asuntos fundamentales para el desarrollo de los municipios".

Por todo ello, desde Vox han pedido "que se convoque el Debate sobre el Estado de la Provincia antes de que se agote el plazo", pues el hecho de "no hacerlo sería un incumplimiento político y una falta de respeto institucional". Además, desde el grupo provincial han reiterado que "seguirán utilizando todos los mecanismos reglamentarios a su alcance para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los intereses de los pueblos de Córdoba".