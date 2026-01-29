Vox lamenta "infraestructuras caóticas" en Andalucía que atribuye a "la absoluta omisión" de PP-A y PSOE

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, este jueves en rueda de prensa en el Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, ha considerado este jueves al calor del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que en el caso de Andalucía "las infraestructuras, las carreteras, son caóticas" y ha esgrimido entonces que se encuentran "en un estado de dejadez absoluto, que es culpa de estos políticos que han gobernado la región durante décadas y los que lo gobiernan ahora".

Ha sostenido López Olea en rueda de prensa en el Parlamento la evidencia que proyectan las infraestructuras acerca de "la absoluta omisión del bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista".

El portavoz adjunto de Vox en Andalucía ha reclamado "realidades" ante un escenario donde ha señalado que "el Gobierno del señor Moreno Bonilla nos trae planes" cuando ha asegurado que "los españoles y los andaluces no quieren planes, lo que quieren son realidades", reivindicación que ha enmarcado en el accidente de Adamuz.

A su juicio, ha revelado "las circunstancias que tienen nuestras infraestructuras ferroviarias", de las que ha inferido "que ponen en riesgo la vida y seguridad" de sus usuarios, hecho que ha vinculado a que "los españoles pagan impuestos, con más de 100 subidas de impuestos" y la respuesta que reciben es "esta ignominia que atenta a su seguridad, a su vida, a la vida de sus hijos y a la vida de sus familiares".

Ha sostenido que en el caso de Andalucía la realidad es que "nos traen planes porque se acercan unas elecciones", en referencia a las elecciones al Parlamento de Andalucía que deben celebrarse en el primer semestre de este año, cuando "todos los andaluces saben la situación de las carreteras que tienen que soportar y padecer a diario esas carreteras", con el agravante de que "son muchos los accidentes trágicos con víctimas mortales que aparecen por el estado de esas infraestructuras".

Antes de apuntar que "si la sanidad es un auténtico desastre, las infraestructuras también son un auténtico desastre y si nos vamos a educación, también", por lo que se ha preguntado de forma retórica "para qué pago mis impuestos" cuando ha denunciado que "unos chorizos auténticos se están metiendo mordidas con este tipo de situaciones".

"El nivel de la infraestructura en este país y en esta región es caótico", ha proclamado López Olea, quien ha considerado que "el temporal va a evidenciar mucho más la situación de estas infraestructuras", para anunciar iniciativas próximas por parte de su grupo "en protección de los nuestros, en protección de los españoles y de los andaluces".