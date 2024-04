Vox lanza la iniciativa de renovación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en Puente Genil (Córdoba), Toñi Gallardo, ha explicado las iniciativas que Vox ha presentado en el Ayuntamiento de la localidad para mejorar la transparencia en el consistorio "ya que el nivel de transparencia en los últimos cuatro años ha empeorado considerablemente".

Igualmente, ha explicado en un comunicado que "en cuanto a transparencia municipal, el municipio se sitúa en un 23,08%, respondiendo el ayuntamiento positivamente a ocho de los 33 indicadores de transparencia" y ha añadido que "en otras áreas como Participación Ciudadana la transparencia apenas llega al 21,21%".

En este sentido, Gallardo ha señalado que "aunque la transparencia durante los últimos cuatro años no es responsabilidad del actual equipo de Gobierno, no se puede dejar pasar ni un día más para responder ante los vecinos". "Debemos generar confianza, no sólo para los pontanos sino también de cara al exterior para que las empresas e inversores que vengan a la localidad lo hagan con total fiabilidad", ha apostillado.

Así, ha expresado que "desde Vox tenemos la iniciativa de impulsar la renovación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Puente Genil con toda la información que requiere la normativa aplicable", así como "la información que pudiera resultar de interés público, bien por su utilidad para el análisis municipal como para la correcta evaluación de la gestión pública".

Por último, Gallardo ha insistido en que "Vox cumple con los vecinos liderando esta iniciativa que ha sido apoyada por todos los grupos municipales y que ayudará a que el pueblo pueda ser ejemplo en este sentido y que los pontanos tengan confianza en la gestión municipal".