Vox lleva a Belalcázar su iniciativa en favor de los ganaderos con una mesa sectorial sobre la lengua azul

Un momento de la mesa sobre la lengua azul organizada por Vox en Belalcázar. - VOX

BELALCÁZAR (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

Vox Córdoba, con la colaboración del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, ha celebrado en Belalcázar (Córdoba) una mesa sectorial con ganaderos de distintas comarcas de Córdoba que se están viendo afectados por la lengua azul, "una enfermedad que está golpeando con dureza al sector".

En el coloquio, según ha informado Vox en una nota, han intervenido el parlamentario andaluz de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, el veterinario Pepe Madrid y el ganadero Tatín Cortés. Durante el encuentro se han expuesto las iniciativas parlamentarias y políticas que Vox está impulsando "en defensa del sector agroganadero", al tiempo que se han conocido, de primera mano, "las necesidades, preocupaciones y propuestas de los propios ganaderos para hacer frente a esta situación crítica".

Desde Vox se ha subrayado que "el sector ganadero no puede seguir siendo ignorado por las administraciones", y se ha reafirmado el compromiso de la formación por "seguir defendiendo soluciones eficaces para frenar el impacto de la lengua azul, garantizar la sanidad animal y proteger la viabilidad de las explotaciones".

Con esta mesa sectorial, Vox quiere demostrar, "una vez más, su firme interés en dar voz a los profesionales del campo andaluz y en mantener una defensa activa y real de un sector estratégico para Córdoba y para toda España".