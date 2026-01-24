Vox manifiesta la falta de recursos y la "inseguridad" en la sanidad andaluza. - VOX

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha manifestado "el caos en el que se encuentra la sanidad andaluza que a la falta de recursos se le suma la inseguridad".

Según ha informado Vox en una nota, la diputada ha puntualizado que "lo que padecen muchos vecinos de la provincia de Sevilla es extrapolable a toda la comunidad" y ha asegurado que "hay poblaciones que cuentan con un solo médico, como Aznalcóllar".

Asimismo, la diputada autonómica ha señalado que muchos profesionales sanitarios les han transmitido sus problemas de estrés y falta de protección. "En lo poco que llevamos de 2026 ya nos hemos encontrado con casos de insultos y agresiones en Sevilla capital, Brenes y Bollullos de la Mitación, entre otros", ha destacado.

En concreto, Ruiz ha expuesto que la primera agresión de 2026 en Sevilla capital ha sido en el consultorio de El Porvenir. En el caso de Brenes, desde Vox han alertado de la "inmigración ilegal y descontrolada de marroquíes y argelinos". Además, se ha referido a la "reciente agresión de un marroquí a los sanitarios" y cómo "los sanitarios han tenido que llegar a atrincherarse para evitar males mayores". Por otro lado, Vox ha informado que en Bollullos de la Mitación (Sevilla) han aparecido pintadas "insultantes" contra el personal sanitario.

Para Vox, el gobierno andaluz "no ha hecho nada para solucionar que haya zonas de difícil cobertura con médicos, enfermeros y resto de personal". Además, "los hospitales de alta resolución que se hallan en estas zonas deberían ayudar a evitar el colapso, pero no funcionan", ha asegurado. Asimismo, la organización ha resaltado que se nota la falta de pediatras, dermatólogos, oftalmólogos, ginecólogos por toda la provincia.

Sin embargo, Ruiz ha recordado que en 2025, una de las enmiendas presentada por Vox estaba relacionada con la quimioterapia para que se pusiera a los pacientes en estos Chares y "evitar que tuvieran que desplazarse a la capital". La enmienda fue aceptada por la consejería de Salud, pero "no se ha cumplido". Para 2026 Vox "la ha vuelto a pedir", ha destacado.

En este sentido, desde la agrupación han calificado de "vergüenza" que desde el gobierno andaluz "no se piense en los pacientes ni en los sanitarios".

Concluyendo, "médicos y pacientes abandonados; listas de espera de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, de cribados ineficaces; pacientes esperando años una prueba, así como el resultado".

Además, Ruiz ha indicado que han solicitado a los tres consejeros de esta legislatura que "mejoren las condiciones laborales y salariales de los médicos ya que muchos sanitarios se van a otras regiones y también a otros países por este motivo".

Por último, la diputada ha informado de que frente al panorama desolador que deja el bipartidismo, Vox representa "la esperanza y el futuro en Andalucía y en España". Además, ha apuntado a que "vamos a seguir luchando por lo que importa, la sanidad es lo primero".