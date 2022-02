Vox pide que se declare el Día de la Toma de Granada como Bien de Interés Cultural y que sea fiesta nacional

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía ha presentado una proposición no de ley donde insta al Gobierno de la Junta a que declare el Día de la Toma de Granada como Bien de Interés Cultural y a proceder a su inscripción como tal en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de la comunidad autónoma, además de que sea fiesta nacional.

Asimismo, según ha informado en una nota Vox, pide al Consejo de Gobierno que impulse "la promoción cultural y la difusión de este acontecimiento conmemorativo, poniendo en valor su relevancia histórica y cultural para el patrimonio andaluz".

La Toma de Granada fue un acontecimiento político y religioso de "una enorme trascendencia que no solo desembocó en la propiciación del nacimiento de España, sino que configuró un nuevo rumbo para toda Europa, y como consecuencia, para todo el resto del mundo", han indicado desde Vox.

Desde 1492, Granada ha conmemorado sin interrupción alguna la Toma de la ciudad y "es incuestionable la relevancia que la fiesta" tiene para la ciudad y para la historia de España.

Es, han proseguido, "la fiesta más representativa de cuantas tienen carácter histórico en la ciudad, y uno de los acontecimientos más importantes en las páginas de nuestra historia que pone de manifiesto nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras tradiciones".

Desde hace algunos años, la celebración y conmemoración de la Toma de Granada viene sufriendo, según Vox, "continuos ataques de ciertos sectores de la izquierda", y de "quienes niegan las raíces, la cultura y las tradiciones de nuestra historia con etiquetas de nada que celebrar" mientras que "prefieren imponer otras como la de un incongruente nacionalismo andaluz que, desde la figura de Blas Infante, pretenden fundamentar la identidad andaluza en oposición a la victoria de los Reyes Católicos sobre los reinos islámicos".

"Es necesario poner en valor, difundir, defender y reconocer esta conmemoración que no tiene parangón alguno en nuestra historia para cuidar y proteger nuestro patrimonio, nuestras raíces y nuestra cultura. Un acontecimiento que marcó un antes y un después no solo en la historia de Granada, sino que sin ella hoy no estaríamos hablando de España", han concluido.