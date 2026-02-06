Vox pide a la Junta los informes técnicos para prohibir la pesca deportiva en la Punta de la Mona de Almuñécar (Granada)

La diputada de Vox y vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Cristina Jiménez. - VOX

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno andaluz dé explicaciones y muestre los datos e informes científicos sobre los que se ha tomado la decisión de prohibir la pesca recreativa en la Zona Especial de Conservación Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de La Mona, en el término municipal de Almuñécar (Granada).

"Desde Vox apoyamos las reivindicaciones del sector para defender el derecho a la pesca de autoconsumo y un uso responsable del litoral", según ha defendido Cristina Jiménez, parlamentaria granadina y vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento.

Jiménez ha señalado que su grupo parlamentario lleva desde 2021 apoyando una regulación justa de esta práctica frente a la "prohibición y criminalización del sector" que impone la Junta de Andalucía, lo que ha significado la "expulsión" de los pescadores del pueblo de la Punta de la Mona, incluyendo incluso el acceso físico a esta zona.

En este sentido, y tras mantener recientemente una reunión con la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical, en la que también participaron los parlamentarios de Vox Rodrigo Alonso y Ricardo López Olea, Cristina Jiménez ha señalado que entre las cuestiones remitidas a la Junta de Andalucía está la posibilidad de declarar la pesca recreativa y de autoconsumo como una actividad necesaria para la educación medioambiental, la vigilancia medioambiental y la revalorización del espacio marino protegido.

REGULACIÓN EN LA PUNTA DE LA MONA

Otra de las cuestiones abordadas en el escrito, formulado por Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz y portavoz nacional de Vox de Agricultura y Pesca, se refiere a la orden del 7 de enero por la que se regulan diversas actividades en la Punta de La Mona, preguntando al Gobierno andaluz sobre la prohibición de la actividad pesquera recogida en esta orden y si la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene planes para derogarla.

Por último, la parlamentaria granadina ha recordado que el 90 por ciento de los pescadores recreativos pescan para comer y que se trata de una actividad que cuenta, además, con un amplio respaldo social, por lo que ha instado a la Junta a que revise su postura que "criminaliza" a un sector histórico de la provincia granadina.