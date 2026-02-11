Vox pide "presupuestos urgentes" en la Diputación de Córdoba para reparar las carreteras afectadas por el temporal

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco (dcha.), en su visita a Almodóvar del Río. - VOX

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, que ha visitado la carretera provincial CO-3313 en el término municipal de Almodóvar del Río, donde permanece cortado el puente conocido como 'La Algodonera' a consecuencia del reciente temporal, ha exigido al Gobierno provincial del PP "presupuestos urgentes" para reparar las carreteras afectadas por las últimas borrascas.

Según ha informado Vox en una nota, durante la visita, en la que ha estado acompañado por responsables locales, como el coordinador de Almodóvar, Rafael González, y provinciales de la formación, Saco ha afirmado que "esta no es una situación aislada, sino que son varias las carreteras de la provincia que continúan cerradas, afectando gravemente a vecinos, agricultores y empresarios".

En este contexto, ha remarcado que "para acometer las reformas urgentes que necesitan esta carretera y muchas otras, para ayudar a los cordobeses que han perdido sus casas, que han sufrido daños en sus explotaciones agrícolas o en sus negocios, es imprescindible la actuación urgente de la Diputación".

Así, el diputado provincial ha advertido de que "la Diputación necesita presupuestos en vigor para poder ejecutar esas inversiones con agilidad". Sin embargo, "actualmente las cuentas se encuentran prorrogadas, lo que retrasa o incluso pone en riesgo actuaciones fundamentales", pues con unos presupuestos prorrogados, las inversiones llegan tarde o directamente no llegan", ha lamentado Saco, asegurando que "los cordobeses no pueden esperar".

Por ello, desde Vox han instado al presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, a "sentarse a negociar con su grupo para aprobar unos presupuestos que prioricen los problemas reales de la provincia. No se puede seguir destinando dinero a partidas ideológicas mientras hay carreteras cortadas, explotaciones dañadas y familias afectadas por el temporal. Los presupuestos deben centrarse en resolver los problemas reales de los cordobeses", ha subrayado Saco.

Finalmente, ha reiterado la "disposición de Vox a negociar unas cuentas que permitan desbloquear inversiones urgentes en infraestructuras y garantizar una respuesta eficaz ante las consecuencias del temporal".