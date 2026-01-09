Vox pide "seriedad, rigor y lealtad" en la negociación de los presupuestos de Diputación de Córdoba

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este viernes "la forma de actuar del gobierno del PP en relación con los presupuestos provinciales", asegurando que, "una vez más, los presupuestos llegan tarde y llegan mal", motivo por el que le ha pedido "seriedad, rigor y lealtad" en la negociación.

En este sentido y en una nota, Saco ha asegurado que Vox ha tenido que "ejercer presión política y presentar un escrito por registro para que el presidente de la Diputación reaccione y se siente a negociar, algo que debería haber hecho él desde hace muchos meses si de verdad quería un presupuesto".

El portavoz provincial de Vox ha lamentado que el PP siga gobernando "como si tuviera mayoría absoluta, ignorando que no dispone de ella y despreciando sistemáticamente la mano tendida de Vox para poder mantener las políticas heredadas del PSOE y traicionando como siempre a sus votantes".

"Nos presentan un presupuesto ya cerrado, sin margen de maniobra y metiéndonos presión con las fechas sin haber tenido ni una reunión ni una negociación previa. Esa forma de gobernar no es seria ni responsable", ha subrayado Saco.

Desde Vox han afirmado que han "acudido a la reunión planteada por el equipo de gobierno", aunque han advertido de que es "en el escaso margen de tiempo que deja una gestión basada en la improvisación y en la precipitación". "Nos hemos sentado porque creemos en la responsabilidad institucional, pero no vamos a avalar cualquier cosa ni a aceptar imposiciones", ha explicado Saco.

Además, ha añadido que estas "líneas rojas no son solo una cuestión ideológica", sino de "prioridades y sentido común". "El dinero de los cordobeses debe destinarse a mejorar servicios, infraestructuras y apoyo real a los pueblos, no a mantener redes clientelares ni estructuras que viven de la subvención permanente", ha indicado.

Finalmente, el portavoz de Vox ha señalado que "si el PP no acepta estas condiciones tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones y será una nueva estafa a sus votantes como cada año entregándose a la izquierda". Por todo ello, lo que espera es "que, al menos, tenga la decencia de no intentar después responsabilizar a Vox de su falta de diálogo y de su mala gestión".