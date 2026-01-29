Vox plantea "dudas" con actuación de Junta ante el accidente de Adamuz y exige "transparencia y no pactos de silencio"

El diputado de Vox por Huelva Rafael Segovia, este jueves en el Parlamento, en el debate sobre la gestión de la Junta en las emergencias ocurridas como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha planteado este jueves ante el Pleno del Parlamento "dudas" sobre la actuación del Gobierno andaluz en materia de emergencias como consecuencia del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha insistido en denunciar la "negligencia" del Ejecutivo nacional en relación con la red ferroviaria andaluza. Ha exigido "transparencia" sobre las causas del accidente y ha advertido a la Junta, que ha destacado la lealtad institucional con el Gobierno, de que "lealtad sí, pero pacto de silencio, no".

En un Pleno extraordinario del Parlamento, el diputado de Vox por Huelva Rafael Segovia se ha pronunciado así durante su turno, con motivo de la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para informar de la gestión de la Junta en las emergencias ocurridas como consecuencia del accidente ferroviario.

Ha manifestado que, entre tanto dolor, fue auténticamente emocionante ver a los vecinos de Adamuz y de los pueblos de alrededor acudir para prestar su ayuda. "Adamuz ha representado lo mejor de nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestra civilización", ha dicho.

Ha indicado que los políticos tienen que estar a la altura de todos los profesionales que estuvieron trabajando en el accidente. "Nuestra misión en la oposición es vigilar si el Gobierno autonómico ha cumplido con su función y si el Gobierno central ha cumplido con la suya en Andalucía", ha señalado Segovia, apuntando que hay que exigir que se "aclaren las circunstancias, las causas que provocaron el accidente, que se determinen y se asuman las responsabilidades que correspondan a cada cual y que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir" un suceso de este tipo.

"Es una obligación y nadie nos puede reprochar que cumplamos con nuestro deber, lo advertimos porque vamos a ser muy claros y si las acusaciones suenan duras estarán en consonancia con la tragedia que ha supuesto para muchas personas" perder la vida, según ha señalado Segovia, para quien "guardar silencio o minimizar los errores es faltar al compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos y tendría como consecuencia volver a vivir situaciones como la vivida".

"Por tanto, lealtad sí, pero pacto de silencio no, exigimos transparencia absoluta", ha señalado el diputado de Vox, para quien la gestión de la emergencia por parte de la Junta "genera algunas dudas", mientras que ha censurado la "gestión negligente cuanto menos de ADIF y Renfe durante los últimos años, lo que nos permite asegurar que la seguridad de toda nuestra red viaria está en entredicho".

Segovia ha señalado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, tendría que haber dimitido no sólo por este suceso, sino por "la cantidad de incidencias ocurridas continuamente en los trenes Renfe que realizan el trayecto entre Huelva, Sevilla y Madrid".

"Solo un insensato puede afirmar que nuestro sistema ferroviario es seguro y que podemos utilizarlo con tranquilidad", según Segovia, quien ha planteado que, mientras no se conozca la causa exacta del accidente de Adamuz, "quién puede asegurar que el defecto" que originó el accidente solo existe en este punto de la red viaria.

Ha anunciado que Vox registrará una proposición no de ley en el Parlamento exigiendo al Gobierno central "reforzar la seguridad en la infraestructura ferroviaria".

En cuanto al papel de la Junta, ha manifestado que existen "dudas" que debería aclarar el consejero, como el hecho de hay heridos que "permanecieron durante más de una hora sin ser asistidos por los servicios de emergencia en un entorno oscuro y frío", y también le ha preguntado cuánto tiempo tardaron los servicios de emergencia en llegar al tren Alvia y qué "consecuencias tuvo esa espera".

"Nosotros queremos una respuesta razonable porque la versión que usted ha mantenido hasta ahora es sencillamente imposible", ha dicho al consejero, al que ha reprochado también la "angustia" de muchas personas buscando a sus familiares de "hospital en hospital sin saber si se encontraban vivos o muertos". Se ha referido al caso de los familiares de la familia de cuatro miembros fallecidos de Aljaraque (Huelva).