Vox plantea a la Junta con una PNL una auditoría y plan de inversiones en carreteras: "Sigue reaccionando tarde"

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en Andalucía ha anunciado este sábado el registro de una Proposición no de Ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento con la que exige a la Junta de Andalucía que haga una auditoría del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, que debe enviarse a la Asamblea autonómica, así como que ejecute un Plan regional de inversiones para propiciar la seguridad vial y su mantenimiento, dotado de recursos suficientes y con un calendario vinculante de ejecución.

Vox ha señalado en una nota que "Andalucía no puede permitirse que el Gobierno de Moreno Bonilla siga reaccionando tarde, con contratos de emergencia y actuaciones parcheadas que ponen en serio peligro la seguridad de los usuarios" y ha instado a la Administración autonómica a "dejar de improvisar, anticiparse y actuar a tiempo, con planificación, control técnico y mantenimiento preventivo".

"Andalucía soporta desde hace años un deterioro generalizado de la red viaria de titularidad autonómica", por lo que ha señalado situaciones como "firmes agotados, baches y socavones, roderas, cuarteos, blandones, señalización insuficiente, arcenes degradados y drenajes deficientes", ha sostenido este partido sobre el estado del viario andaluz.

Esta situación se ha agravado con la acumulaciópn de lluvias propiciada por la sucesión de borrascas, por lo que, a juicio de este partido, "no han creado el problema" sino "lo han dejado totalmente al descubierto".

Vox ha argumentado que las precipitaciones, pese a su intensidad, no se hubieran traducido en "un incremento tan elevado de incidencias de haber existido una correcta conservación de la red de carreteras", para recordar que ha obligado a la Junta de Andalucía a actuar "en los tramos más deteriorados" y ha tenido que licitar un plan extraordinario de renovación de firmes para 1.000 kilómetros de carreteras de su competencia para 2026.

Ha señalado que "el abandono de la administración autonómica lo pagan cada día miles de andaluces con averías, pinchazos, siniestros evitables, tiempos de viaje mayores y una sensación generalizada de indefensión".

Ha sostenido este grupo parlamentario que uno de los ejemplos de "esa negligencia estructural" es la autovía A-92, que es el eje vertebrador que cruza Andalucía, que ha llegado a acumular decenas de tramos en mal estado, que ha puesto de manifiesto "una política de carreteras basada en parches y anuncios, en lugar de en conservación planificada".

En este sentido ha apuntado sobre los problemas por provincias que en Almería hay tramos completos que han quedado inutilizados, requiriendo reconstrucción integral y destaca la propia A-92.

En la provincia de Cádiz señala la A-384 y la A-382 acumulan decenas de quejas por baches, roderas. En el caso de Córdoba pone como los dos ejemplos más significativos la A-306 y el corredor que conforman la A-318 con la A-339.

En Granada destaca Vox la necesidad de actuar integralmente en la A-395, mientras que en Huelva hay quejas reiteradas por el estado de la A-494; en Jaén apunta el estado de la A-311 y la A-306 es especialmente alarmante; en Málaga señala la A-355, la A-397 o la A-356; mientras que en la provincia de Sevilla señala la A-376, la A-477 o la A-471.